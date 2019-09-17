川普揭金正恩為何介意被叫小火箭人 多國領袖目瞪口呆

2019-09-17 21:05 香港01 記者胡龍華／報導



美國總統川普（左）、北韓領導人金正恩（右）。美聯社 分享 facebook

美國總統川普（Donald Trump）時常發表一些「不着邊際」的講話。據消息人士最新透露，川普在此前G7首腦峰會上突然在各國領導人面前表示朝鮮國務委員會委員長金正恩不喜歡被人稱「小」，令其他領導人目瞪口呆。

美國網絡媒體BuzzFeed9月16日報道，川普在出席七國集團（G7）首腦峰會時，就其與金正恩的友好關係（great relationship）發表演講，令其他國家領導人目瞪口呆。

據消息人士透露，在首腦會議舉行過程中，多國領導人指出朝鮮接連發射短程導彈的行為對地區穩定造成了嚴重威脅，川普突然表示「你們知道金正恩是個多麼帥氣的人（great guy）嗎」，並評價金正恩稱，「金正恩雖然很殘酷，但在十分困難的環境下，他在25歲時便掌握了權力」。

消息人士透露稱，川普的發言主要針對他在2017年朝鮮接連進行導彈及核試驗後挑釁金正恩並稱其為「小火箭人（little rocket man）」一事。川普表示，在2018年新加坡美朝首腦會議過程中，金正恩問道，「為什麼要叫我『胖子』和『火箭人』，理由是什麼？」川普回應稱自己是英國流行歌手埃爾頓·約翰（Sir Elton Hercules John）的粉絲，「《火箭》這首歌非常棒」。

此外，川普表示金正恩不喜歡「小火箭人」這個稱呼的理由是他不喜歡「小」。在川普於2017年稱金正恩為「小火箭人」時，金正恩立即回應稱，川普是「美國的瘋老頭」。

雖然川普在約10分鐘時間內一直漫無邊際地談論金正恩，但據另一位消息人士表示，「川普說這番話看起來不帶有任何意圖，看起來他似乎完全被金正恩吸引了」。

該消息人士還指出，首次出席G7首腦峰會的英國首相約翰遜（Boris Johnson）試圖打斷川普的發言，但其他領導人只是坐着不動，「好像忘了自己要說什麼一樣」。

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