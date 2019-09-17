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各國大使籲冷靜 美伊沙三國關係和緩

2019-09-17 19:15台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

位於沙烏地阿拉伯的煉油廠。（photo by Wikimedia）
位於沙烏地阿拉伯的煉油廠。（photo by Wikimedia）
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誰是沙國爆炸案真兇？美方從第一時間的指責伊朗，態度趨於冷靜並表示已準備好制裁行動，而葉門胡賽武裝組織第一時間的宣稱犯案已證據不足。各國大使在聯合國安理會呼籲，還沒釐清攻擊者前，各方須降低緊張情緒。美伊雙方則是停止進一步的言語攻擊。

各國大使呼籲冷靜

根據《半島新聞》聯合國駐葉門特使葛莉菲斯於16日向聯合國安全理事會報告指出，沙烏地煉油廠被攻擊的幕後主使者是誰還尚未明朗，但此情況卻已增加中東地區的衝突機率。

「攻擊事件的幕後主使者究竟是誰還不清楚，但葉門胡賽武裝組織宣稱是他們做的這件事就已經很糟糕了」葛莉菲斯告訴聯合國安全理事會：「這是一場大事件，已使區域衝突的機率大幅提升。」

正在跟葉門胡賽武裝組織作戰的沙烏地聯合軍隊則說，從一開始的證據來看，是伊朗發動的攻擊而不是葉門。英國駐聯合國大使則表示：「我們還在釐清誰該為此起攻擊負起責任，一旦我們找到了元兇，將負起責任的與其他國家討論該如何動作。」

各界趨於和緩

據《新聞協會》指出，伊朗最高精神領袖阿里哈米尼在17日表示，不會再與美方有任何層級的會談，似乎欲停止各界猜測。據說法表示，美國總統川普將與伊朗總統羅哈尼不久後將於紐約聯合國大會坐下來談。

油價因沙烏地阿拉伯的石油減產飆高，中東地區則瀰漫恐懼的氣氛，無人樂見衝突再次被點燃。沙烏地阿拉伯政府將這次的事件定調為「史無前例的侵略行動及蓄意破壞」，但卻巧妙迴避了直接指控伊朗為元兇。

「衛星空拍圖並不能顯示初使的攻擊來自哪裡！」美國的戰略與國際研究中心貝穆德茲說。且沙烏地阿拉伯已請聯合國及各國專家來協助調查，暗示不須急著有任何的報復行動。

【更多精采內容，詳見

聯合國葉門伊朗

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