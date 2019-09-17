西班牙公民黨願談判 化解政治僵局

2019-09-17 19:16 台灣醒報 記者王安棣╱台北報導



西班牙右翼政黨公民黨的黨魁利維拉。（Photo by Flickr） 分享 facebook 西班牙的政治僵局有望撥雲見日？西班牙自從4月大選後遲遲無法組成聯合政府，首相桑契斯不受議會認可，政局僵持不下，甚至可能要再進行一次大選。日前中右翼政黨公民黨與桑契斯談判，表示願意有條件的支持首相，前提他要達成公民黨提出的訴求。

聯合政府難組

《法新社》報導指出，桑契斯所屬的工人社會黨在4月的大選獲勝，但在議會的350席次中只拿到123席，讓該黨需要爭取他黨的支持，以組成聯合政府。然而，桑契斯至今仍未受議會認可，若此僵局持續至9月23日，西班牙需要在11月10日舉行另一次大選，這將會是西班牙近4年來的第4 次選舉，而且無法保證能成功重組聯合政府。

根據《路透社》報導，西班牙中右翼政黨公民黨16日提出支持首相桑契斯的三項條件，分別為承諾不增稅、若尋求獨立的加泰隆尼亞拒絕獨立案審判的決定，中央直接控制該自治區、以及不與納瓦拉的巴斯克人簽協議。黨魁利維拉在推特上寫道，「我們給了西班牙政府解套方式：只要桑契斯接受三個條件，我們就不會阻撓他的授銜事宜。」

利維拉同時也拉攏保守派的人民黨魁卡沙度，希望用三個條件來換取在野黨對桑契斯的支持，而針對利維拉的提議，桑契斯雖未明確同意，但也表示自己的政策已經有符合三個訴求了，所以自己的授銜事宜應該沒有大礙。

公民黨藉機造勢？

然而，工人社會黨中也有不滿的聲音，一位資深黨員向《路透社》表示，利維拉的舉動實為操作11月可能進行的選舉的結果，藉此爭取到政黨的利益，也有政治評論家認為利維拉此舉是為了把下次選舉的責任丟到桑契斯肩上。

據了解，有鑒於西班牙人民對於國內頻繁的選舉，以及政黨領導人間的明爭暗鬥感到厭煩，若屆時需要進行11月的選舉，政府可能會面臨到許多人民放棄投票權的結果。

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