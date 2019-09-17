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川普：可能不會前往平壤赴約 金正恩會樂意來美國

2019-09-17 10:22聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

川普16日表示，可能不會前往平壤與金正恩會談。美聯社
川普16日表示，可能不會前往平壤與金正恩會談。美聯社
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美國總統川普16日表示，他「可能不會」去北韓首都平壤與北韓領導人金正恩進行下一輪核協商；不過，川普表示未來仍願意前往平壤訪問。

韓國中央日報16日報導，金正恩8月時透過信件邀請川普前往平壤會談。川普16日未證實金正恩的邀請，他還說，評論金正恩的信件不太適當。

不過，川普表示，他「可能不會」前往平壤，「我不認為已準備好」，不過，他說，「我敢說金正恩會樂意來美國」。

川普與金正恩之前已會晤三次。

金正恩川普平壤

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