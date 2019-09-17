落荒而逃！強生因抗議噪音取消記者會 遭盧森堡總理嘲諷

2019-09-17 09:49 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



英國首相強生16日取消與盧森堡總理貝特的記者會，貝特指著缺席的強生講台，狠狠嘲諷一番。路透 分享 facebook

英國首相強生16日會晤歐盟執委會主席容克，強生本該在與容克的餐會後，與盧森堡總理貝特（Xavier Bettel）舉行共同記者會；不料，強生臨時以場外抗議民眾嘈雜為由，取消記者會，結果這場記者會在貝特的嘲諷下收場。

強生離開與容克的餐會時，被場外民眾喝倒彩；為躲避場外民眾抗議，他隨後取消與盧森堡總理貝特的共同記者會。此舉引發場外民眾更不滿，他在通過貝特辦公室外庭院講台時，遭民眾抗議喊著，「脫歐鬼扯蛋」、「強生走開」。

不過，儘管強生臨時取消記者會，貝特站在空的強生講台旁，獨自開講。

貝特表示，英國脫歐是「一場噩夢」，英國政府必須白紙黑字列出愛爾蘭邊界問題替代方案，他似乎也暗指政黨利益從中破壞。

貝特在記者會上說，「民眾必須知道六周後會發生什麼事，他們需要確定性及穩定性。你不行拿他們的未來當作政治利益的人質」；接著貝特指著缺席的強生講台說，「強生必須做出決定」。

貝特受訪時也說，「我跟他（強生）說過，我聽了很多但沒有看到提案，如果英國想要討論，我們必須把它寫下來；不要怪罪歐盟，英國不知道怎麼擺脫自己設下的僵局」。

據悉，強生要求將與貝特的記者會移往室內，以避開約75名的場外示威民眾，不過，盧森堡政府拒絕此要求。強生後來向記者表示，脫歐談話正處於一個「艱難的時刻」，場外必然有太多噪音、記者會將被模糊焦點，因此必須取消記者會。

強生也強調，脫歐談話有進展，英國正試圖尋找愛爾蘭邊界的替代方案，以避免愛爾蘭島上出現硬邊界。強生說，「過去幾周來大量工作持續進行，許多文件被分享。不過我們正處於一個必須加速工作的階段，這也是今日和容克及脫歐談判首席代表巴尼耶（Michel Barnier）所達成的協議」。

強生還說，「我們必須小心處理，我看到協議成形的機會，我可以看到協議雛型，大家都可以大概看到，什麼可以被完成」。不過，他承認，協商沒有重大突破。

歐盟執委會當天發出的聲明表示，容克向強生表明，想出脫歐的合法解決辦法是強生的責任，但歐盟仍未見這些提案；這也與英國政府近期聲明相反。

關於記者會遭取消一事，盧森堡政府官員表示，盧森堡必須拒絕英國提出在室內舉辦記者會的要求，因為室內空間不夠容納媒體。他說，「我們試圖配合，但是在這麼短的通知下，我們必須在既有條件下做出決策，我們真的沒有意圖讓強生出糗」。