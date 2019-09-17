南韓爆發首例非洲豬瘟 對全國農舍實施48小時封鎖

2019-09-17 08:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



今年5月，北韓傳報首例非洲豬流感後，南韓當局加強防疫工作。美聯社 分享 facebook

南韓農業部今天證實，在南北韓邊境波州一處養豬場出現首例非洲豬瘟確診個案。

農業部表示，當地時間6:30開始，南韓全國將實施48小時的封鎖，也就是任何動物、人員、器材在這期間都不得離開農舍，正在送往其他農舍或相關設施途中者必須找到安全地點，在封鎖期間先行靜候。

四個月前，也就是今年5月，北韓傳報首例非洲豬瘟。

【中央社／首爾17日專電】

南韓農林畜產食品部今天宣佈，京畿道坡州市的一處養豬場發生非洲豬瘟疫情，這是南韓首例非洲豬瘟的病例。

南韓YTN有線電視新聞台今天上午以「新聞速報」現場直播報導，農林畜產食品部長金炫秀緊急召開記者會表示，京畿道坡州市一家養豬場16日下午6時送檢的5頭隻豬，於上午6時30分左右被確診感染非洲豬瘟。

金炫秀說，發生非洲豬瘟的坡州市養豬農場是飼養2450隻肉豬的農戶，方圓3公里內並沒有其他養豬戶。

南韓農林畜產食品部說，這家發現非洲豬瘟的農戶並沒有接收廚餘作飼料，且養豬場管理人員最近3個月也沒有出國。

農林畜產食品部消息人士指出，這家養豬場的母豬病死，小豬並沒有暴斃現象，推測可能是非洲豬瘟疫情剛剛發生。

YTN電視報導，由於坡州市屬於接近北韓的邊境地區，推測可能是非洲豬瘟疫區的北韓境內野豬穿越軍事非界線將疫情傳播到南韓。

非洲豬瘟在豬隻間具高度傳染性，但不傳染人類，一旦豬隻感染病毒，致死率非常高，目前沒有預防或治療非洲豬瘟的疫苗或藥物。