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大陸直接給索羅門國會議員資金 促使議員不再反中

2019-09-16 23:23聯合報 記者李京倫╱即時報導

英國金融時報報導，雖然中國大陸積極拉攏索羅門群島，不過，索羅門政治難以捉摸、普遍的反中情結和台灣的大方援助，一直是大陸的巨大挑戰。台灣的援助透過「選區發展基金」，直接進入該國50名國會議員手中。

索羅門國會議員福貴（John Moffat Fugui）是研究與大陸建交的跨黨派小組成員，他這個月說，大陸同意把錢匯入選區發展基金，是促使議員不再反中的重要誘因。

索羅門首都荷尼阿拉。（美聯社）
索羅門首都荷尼阿拉。（美聯社）
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索羅門反中
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