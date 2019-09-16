無人機犯案 威脅不下「珍珠港」

衛星照片顯示，沙國阿布蓋格石油處理設施十四日遇襲後冒出濃煙。 （路透） 分享 facebook

沙烏地阿拉伯兩處石油設施十四日遭無人機攻擊後，全球原油產量少了百分之五，國際油價十六日一度大漲百分之十九點五；之後沙國表示受創的設施十六日可恢復約三分之一產能，加上美國宣布將釋出庫存，使油價漲幅縮小到百分之十左右。不過，市場憂心，這次攻擊可能預示更廣泛的中東地區衝突。

在新加坡交易的布蘭特原油十六日早盤一度飆漲逾百分之十九，每桶大漲十一點七三美元至七十一點九五美元。隨後美國總統川普宣布授權釋出戰備儲油，油價也因此回落，每桶上漲五點四四美元，報六十五點六六美元。

對國際油市來說，沙國原油設施遇襲，是史上最嚴重的干擾，超越一九九○年八月伊拉克進犯科威特與一九七九年伊朗政變造成的供油短缺。

華爾街日報報導，沙烏地阿拉伯官員表示，沙國國家石油公司（Saudi Aramco）可望在十六日結束前，恢復三分之一被破壞的產能，但恢復全部產能可能要數周。

十四日無人機攻擊事件造成的損害，讓整個能源市場感受到衝擊，破壞沙國長久以來作為全球最穩定和最大原油供應國的地位。沙國官員稍早曾說，希望沙國能自十六日起恢復全部產能。

曾在美軍國家戰爭學院擔任教授的拉森告訴彭博資訊說，「這一事件的重要性不下於珍珠港事件」。這件事讓美國安全官員和恐怖主義專家更加憂心，隨著技術迅速發展，無人機愈來愈難防範。

早先即有報告預警，光憑多架造價低廉的無人機，就能以傳統空軍做不到的方式突破沙國防禦系統，遠距離飛行後投彈，讓沙國石油設施大面積起火。

彭博資訊引述消息人士說法報導，如果恢復兩處石油設施之一的阿布蓋格石油處理廠的全部產能需要數周時間，沙國考慮聲稱因「不可抗力因素」，無法履行部分國際出貨合約。

奈及利亞國家石油公司執行長卡里說，如果產量受阻期間拉長，「可能對油市構成重大挑戰」。