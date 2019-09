降雨破紀錄 西班牙東南部大淹水

2019-09-16 19:40 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



西班牙東南部大雨,已奪走6人性命。(Photo by Zulio on Flicker under Creative Commons license) 分享 facebook

連續兩天大雨,西班牙東南部四處傳出災情。受到狂風暴雨影響,上週末西班牙東南部各地都傳出淹水,造成運輸系統關閉,近4,000人被撤離家園。

1987年來最嚴重

據《英國獨立報》報導,這次連續兩天降雨,瓦倫西亞、莫夕亞與安達盧西亞等地道路、鐵路與機場都封閉,西班牙政府也出動士兵、船隻與直升機投入救災,並將3,500人撤離家園。由於瓦倫西亞當地300個地方政府決定關閉學校,也造成68萬名學子受到影響。

西班牙代理內政部長馬拉斯卡指出,這次大淹水是嚴重悲劇,他也表示馬德里與巴塞隆納的鐵路線已經關閉。在莫夕亞受災最嚴重的洛薩爾卡薩雷斯市長瑪利歐也表示,「情況相當緊急,所有的城市都充滿了水。」

這次破紀錄的降雨與狂風是屬於當地秋季常見的冷落(cold drop)氣象活動之一,不過,今年災情是1987年以來最嚴重的一次,瓦倫西亞的昂特尼恩特12小時內降雨量250mm,比9月預測值多10倍。

天氣激烈風險預警

據《英國每日郵報》報導,西班牙氣象局在上週五針對瓦倫西亞、亞利坎提、莫夕亞、阿爾梅里亞與巴利亞利群島發布天氣激烈風險預警,英國外交部也提醒在當地的遊客應注意安全。這次的暴風雨已在上週六往西移動,同樣也造成當地傳出災情,包括車輛被大水沖走等。

由於這次災情已造成6人死亡,西班牙總理桑傑士上週六也訪問受到洪水襲擊的東南部。他表示,「所有受到影響的人要知道,西班牙政府將會提供協助,以便修復從這次受到天氣影響的東西。」他也表示,必須等到水位退去後,政府才能預估災損金額。

【更多精采內容,詳見 】