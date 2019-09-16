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降雨破紀錄 西班牙東南部大淹水

2019-09-16 19:40台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

西班牙東南部大雨，已奪走6人性命。(Photo by Zulio on Flic...
西班牙東南部大雨，已奪走6人性命。(Photo by Zulio on Flicker under Creative Commons license)
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連續兩天大雨，西班牙東南部四處傳出災情。受到狂風暴雨影響，上週末西班牙東南部各地都傳出淹水，造成運輸系統關閉，近4,000人被撤離家園。

1987年來最嚴重

據《英國獨立報》報導，這次連續兩天降雨，瓦倫西亞、莫夕亞與安達盧西亞等地道路、鐵路與機場都封閉，西班牙政府也出動士兵、船隻與直升機投入救災，並將3,500人撤離家園。由於瓦倫西亞當地300個地方政府決定關閉學校，也造成68萬名學子受到影響。

西班牙代理內政部長馬拉斯卡指出，這次大淹水是嚴重悲劇，他也表示馬德里與巴塞隆納的鐵路線已經關閉。在莫夕亞受災最嚴重的洛薩爾卡薩雷斯市長瑪利歐也表示，「情況相當緊急，所有的城市都充滿了水。」

這次破紀錄的降雨與狂風是屬於當地秋季常見的冷落（cold drop）氣象活動之一，不過，今年災情是1987年以來最嚴重的一次，瓦倫西亞的昂特尼恩特12小時內降雨量250mm，比9月預測值多10倍。

天氣激烈風險預警

據《英國每日郵報》報導，西班牙氣象局在上週五針對瓦倫西亞、亞利坎提、莫夕亞、阿爾梅里亞與巴利亞利群島發布天氣激烈風險預警，英國外交部也提醒在當地的遊客應注意安全。這次的暴風雨已在上週六往西移動，同樣也造成當地傳出災情，包括車輛被大水沖走等。

由於這次災情已造成6人死亡，西班牙總理桑傑士上週六也訪問受到洪水襲擊的東南部。他表示，「所有受到影響的人要知道，西班牙政府將會提供協助，以便修復從這次受到天氣影響的東西。」他也表示，必須等到水位退去後，政府才能預估災損金額。

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