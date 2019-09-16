親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

索國在中共國慶前與我斷交 吳釗燮：為消滅台灣主權

公懲會委員長石木欽因不當招待請辭 總統府今免職

阿拉伯油井空襲 伊朗否認派無人機

2019-09-16 19:38台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

阿拉伯油井14日遭無人機空襲，造成全球石油供應約5%的原油損失。（photo b...
阿拉伯油井14日遭無人機空襲，造成全球石油供應約5%的原油損失。（photo by Wikimedia Commons）
分享

伊朗否認空襲阿拉伯油井，並反擊美國務卿龐培歐的指控，說他想用「最大欺騙」來轉移壓力。儘管葉門叛軍「胡塞」聲稱犯案，美國還是認為其盟友伊朗應該負責，但伊朗總統魯哈尼及外交官扎里夫仍嘴硬。目前中東產油國如科威特升高戒備，美國參議員更主張對伊朗報復性打擊。

美伊緊張再升級

根據《國家公共廣播》報導，伊朗聲稱並非14日無人機襲擊沙烏地阿拉伯油井的主使者，否認美國務卿龐培歐關於「德黑蘭應對世界能源供給史無前例的攻擊負責」的指控。伊朗外交大臣賈瓦德•扎里夫15日推文表示，龐培歐想用「最大欺騙」來轉移「最大壓力」。此次事件擾亂了沙烏地阿拉伯石油出口近一半產量。

與伊朗結盟的葉門叛軍「胡塞」聲稱犯下此次事件，並說10架無人機襲擊了Abqaiq和Khurais的油井，兩者均屬阿拉伯國家石油公司。龐培歐說，「德黑蘭主使近100起阿拉伯襲擊事件，而（伊朗總統）魯哈尼和扎里夫則假意外交示好，」還說沒什麼理由相信「胡塞」該負責，稱「沒有證據顯示襲擊來自葉門。」

自從美國總統川普去年決定撤出伊朗核協議後，華府與德黑蘭間的緊張局勢從未止息。能源專家羅傑•迪萬表示，此次空襲造成損失約佔全球石油供應的5%。美國能源部15日表示，隨時準備從戰略石油儲備（SPRO）部署資源，以抵消此侵略對石油市場的破壞。

產油國人人自危

根據《班戈每日新聞》報導，伊朗革命衛隊航空師指揮官阿里•哈及扎德說，「由於緊張和敏感的現況，我們這地方就像一個火藥桶，各方力量相互接觸時，可能會因誤解而引爆衝突。」

【更多精采內容，詳見

伊朗龐培歐德黑蘭
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

伊朗：總統羅哈尼沒打算於聯大期間會晤川普

2019-09-16 18:34

索羅門央行報告 與中國建交面臨3大風險

2019-09-16 18:15

南韓外長：金正恩邀川普在平壤舉行峰會

2019-09-16 18:01

東奧未啟先惹議 建設預算不公平

2019-09-16 19:42

降雨破紀錄 西班牙東南部大淹水

2019-09-16 19:40

西非恐怖主義起 各國領導人出資打擊

2019-09-16 19:12

油價漲12%史上最多！ 沙國油廠恢復全部產能要數周

2019-09-16 14:31

沙國石油挨炸牽動中東局勢 美暗示不排除動武

2019-09-16 14:25

遇襲震撼油市…沙國營Aramco石油 美沙關係密切

2019-09-16 14:20

10無人機打19目標 美：葉門不可能

2019-09-16 13:48

為沙國報仇 川普：槍已上膛

2019-09-16 13:47

沙國油廠遇襲…川普：槍彈上膛 伊朗：準備戰鬥

2019-09-16 13:44

熱愛見各國領袖 川普仍不排除會晤伊朗總統

2019-09-16 13:44

影／打臉白宮顧問 川普拒絕無條件與伊朗會談

2019-09-16 13:38

以色列總理政治豪睹 組閣僵局恐重演

2019-09-16 13:29

澳洲大旱河乾 4城恐斷水

2019-09-16 13:26

沙烏地石油危機：「第三次波灣戰爭」機會有多大？

2019-09-16 13:12

今與容克會談 強生：有信心與歐盟談成脫歐協議

2019-09-16 12:40

軍事專家：沙國石油設施攻擊案精確度 像用針瞄準刺下去

2019-09-16 10:59

金正恩非公開親函 邀請川普訪問平壤

2019-09-16 08:57

沙烏地油廠遇襲 白宮：不排除川普會晤伊朗總統

2019-09-16 04:39

800公里外遠攻...葉門叛軍 應有伊朗撐腰

2019-09-16 00:04

英相強森拚脫歐 訂十天大計

2019-09-15 23:43

英國自由民主黨表明 將否決任何脫歐協議

2019-09-15 22:56

法政府推動退休金改革 預示多事之秋

2019-09-15 22:51

沙國去年軍費兩兆 竟栽在45萬元的無人機上

2019-09-15 22:23

氣候變遷引衝突 斐濟與澳洲總理共進晚餐盼化解

2019-09-15 20:27

前首相小泉對兒子寄厚望 盼讓日本成為無核國家

2019-09-15 19:38

英歐領袖將會晤 脫歐倒數6週前景未明

2019-09-15 19:24

突尼西亞總統選舉 逾20名參選人角逐大位

2019-09-15 17:18

影／澳洲海邊運毒 兩嫌吵醒「大海豹」被捕

2019-09-13 12:27

澳外長：華裔作家楊恆均涉間諜罪遭中國逮捕

2019-08-27 10:43

G7峰會第二天 歐美領導人貿易上仍有分歧

2019-08-26 00:03

中國大肆逮捕外籍教師 過去半年激增4至10倍

2019-08-13 10:17
看更多

熱門文章

沙國去年軍費兩兆 竟栽在45萬元的無人機上

2019-09-15 22:23

經濟解析／沙國油田遭襲 重要性不下偷襲珍珠港

2019-09-16 09:07

少女出國肚子痛就醫 8小時後不治子宮竟離奇消失

2019-09-16 15:06

川普：槍已上膛 只待確認誰是攻擊沙國石油設施元凶

2019-09-16 08:12

10架無人機怎攻擊19目標？美官員：攻擊來自兩伊

2019-09-16 10:21

沙國石油設施遭空襲油價急漲 誰最受影響？

2019-09-16 08:41

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-09-16 07:06

國際油價飆漲逾19% 沙國供油設施遭襲

2019-09-16 06:27

沙國油田遇襲效應 國際油價恐暴漲10美元

2019-09-15 23:41

Fed本周將降息1碼 還有下波

2019-09-15 23:51

軍事專家：沙國石油設施攻擊案精確度 像用針瞄準刺下去

2019-09-16 10:59

油價飆 川普說已下令釋出戰略石油儲備

2019-09-16 07:30

加味電子菸疑釀肺病 美國紐約州宣布禁令

2019-09-16 06:04

教堂最新「特殊服務」 想體驗你得夠大膽

2019-09-16 10:00

800公里外遠攻...葉門叛軍 應有伊朗撐腰

2019-09-16 00:04

「全美十大最輕鬆監獄」 行賄「慾望師奶」霍夫曼想到灣區服刑

2019-09-15 23:06

彭博資訊專欄／油市面臨真正的考驗

2019-09-16 00:23

兒火葬入土卻突然「復活」 母4個月後開門嚇壞

2019-09-16 16:33

沙烏地油廠遇襲 白宮：不排除川普會晤伊朗總統

2019-09-16 04:39

鄭永年：中美是制度之爭 貿易戰只是表現形式

2019-09-16 12:25

吃生蠔卡一聲以為咬斷牙 男吐出48粒珍珠

2019-09-16 15:34

這一炸凸顯全球原油體系脆弱 國際油市走進危險境地

2019-09-16 00:02

英相強森拚脫歐 訂十天大計

2019-09-15 23:43

沙國可望在今天結束前恢復3分之1產量 恢復全部產量需數周

2019-09-16 10:37

沙國油廠遇襲 中東風險升至「空前水準」

2019-09-15 23:17

扯！女子夢見吞下訂婚戒指 起床戒指在肚裡

2019-09-16 15:03

報復沙國油設施遇襲 華郵：川普政府考慮嚴厲軍事反擊

2019-09-16 12:37

法政府推動退休金改革 預示多事之秋

2019-09-15 22:51

美經濟萎縮風險 升高

2019-09-15 23:50

日本高齡人口創新高 65歲以上約3588萬人

2019-09-15 19:41

貨幣寬鬆 降息導致「三正三負」

2019-09-16 00:17

川普宣布必要時釋出美國戰略儲油 維持油市充分供給

2019-09-16 07:35

沙國油廠遇襲日產量大減5成 油價恐大漲

2019-09-16 00:00

英國自由民主黨表明 將否決任何脫歐協議

2019-09-15 22:56

沙國石油挨炸牽動中東局勢 美暗示不排除動武

2019-09-16 14:25

要打入美國上層階級 家庭收入須達這個數目

2019-09-15 23:11

為救爺爺衝火場 6歲小英雄全身燒傷不治

2019-09-16 15:43

影／打臉白宮顧問 川普拒絕無條件與伊朗會談

2019-09-16 13:38

印度觀光船隻翻覆 至少12死數十失蹤

2019-09-16 04:38

亞馬遜大火 誰之過？

2019-09-15 23:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top