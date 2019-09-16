阿拉伯油井空襲 伊朗否認派無人機

2019-09-16 19:38 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



阿拉伯油井14日遭無人機空襲，造成全球石油供應約5%的原油損失。（photo by Wikimedia Commons） 分享 facebook

伊朗否認空襲阿拉伯油井，並反擊美國務卿龐培歐的指控，說他想用「最大欺騙」來轉移壓力。儘管葉門叛軍「胡塞」聲稱犯案，美國還是認為其盟友伊朗應該負責，但伊朗總統魯哈尼及外交官扎里夫仍嘴硬。目前中東產油國如科威特升高戒備，美國參議員更主張對伊朗報復性打擊。

美伊緊張再升級

根據《國家公共廣播》報導，伊朗聲稱並非14日無人機襲擊沙烏地阿拉伯油井的主使者，否認美國務卿龐培歐關於「德黑蘭應對世界能源供給史無前例的攻擊負責」的指控。伊朗外交大臣賈瓦德•扎里夫15日推文表示，龐培歐想用「最大欺騙」來轉移「最大壓力」。此次事件擾亂了沙烏地阿拉伯石油出口近一半產量。

與伊朗結盟的葉門叛軍「胡塞」聲稱犯下此次事件，並說10架無人機襲擊了Abqaiq和Khurais的油井，兩者均屬阿拉伯國家石油公司。龐培歐說，「德黑蘭主使近100起阿拉伯襲擊事件，而（伊朗總統）魯哈尼和扎里夫則假意外交示好，」還說沒什麼理由相信「胡塞」該負責，稱「沒有證據顯示襲擊來自葉門。」

自從美國總統川普去年決定撤出伊朗核協議後，華府與德黑蘭間的緊張局勢從未止息。能源專家羅傑•迪萬表示，此次空襲造成損失約佔全球石油供應的5%。美國能源部15日表示，隨時準備從戰略石油儲備（SPRO）部署資源，以抵消此侵略對石油市場的破壞。

產油國人人自危

根據《班戈每日新聞》報導，伊朗革命衛隊航空師指揮官阿里•哈及扎德說，「由於緊張和敏感的現況，我們這地方就像一個火藥桶，各方力量相互接觸時，可能會因誤解而引爆衝突。」

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