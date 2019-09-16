東奧未啟先惹議 建設預算不公平

2019-09-16 19:42 台灣醒報 記者施凱文╱台北報導



東京奧運面臨地方反彈。圖為東京奧運主視覺。（photo by Flickr） 分享 facebook

東京奧運開幕式在即，日本政府卻被地方首長爆出根本沒實現當初對地方建設的資助承諾，建設預算的不公也帶出了更多質疑。日本希望將東奧視為浩劫重生的象徵，但看來重生之路上還有艱難挑戰。

中央忽視地方

根據《今日美國》報導，在即將舉辦東京奧運之時，日本東北方的宮城縣利府町町長熊谷大指出，當地將是東京奧運的足球賽場，在即將舉行開幕式不到一年的時間，卻沒得到來自中央政府承諾的資助。

「我們沒有任何的幫助，完全沒有來自中央的任何預算。」町長熊谷大在一場舉辦於宮城體育場的媒體巡迴日大聲疾呼：「他們說舉辦東京奧運是浩劫重生的象徵，但一提到預算我們利府町就沒被正眼看過一眼」，這座可以容納4萬9000人的球場就坐落於利府町，將來的奧運男子及女子足球賽就在這裡舉辦。

宮城縣女川町町長須田善明也跳出來支持熊谷大町長。他表示：「我們也沒有收到任何一毛來自中央的補助，所有東京奧運相關的會場建設及花費我們都得靠自己。」

面臨巨大挑戰

據《第一郵報》指出，一些日本媒體甚至報導，因東京奧運的建設，阻礙了地方災害後的重建，他們把人力都移去東京作建設而非選擇地方。日本是一個多地震及易受海嘯侵擾的國家，在2011年發生了舉世震驚，規模9.0的地震，地震隨後引發了海嘯，位於東北的城市更是受到致命性的毀壞，這場災難帶走了超過1萬8000條人命。

有一些反奧運人士更在日本海外舉行了小型的示威活動，高舉「不要奧運」的口號，並提出把奧運預算分給建設房屋及環境保護。他們抗議政府應該把錢花在災害重建而不是奧運建設。但奧運組織會表示，福島縣是主要比賽場館所在地，要在此舉辦棒球、壘球及足球，以說服世界福島縣是安全的。

東京奧運籌備委員會在準備期間面臨了許多嚴峻的挑戰。在8月，有一場熱浪迫使日本的鐵人三項女選手中途退出，而這高溫非常有可能在明年的奧運中再次出現。前日本奧委會會長竹田恆和更是捲入了賄賂風波，並在今年稍早辭去會長一職。

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