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西非恐怖主義起 各國領導人出資打擊

2019-09-16 19:12台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

西非恐怖主義崛起。圖為聯合國馬利多層面綜合穩定特派團。（photo by Wik...
西非恐怖主義崛起。圖為聯合國馬利多層面綜合穩定特派團。（photo by Wikimedia）
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恐怖主義日漸猖獗，西非薩赫爾走廊更是陷入前所未見的區域危機，5個西非國家共同宣示將投入10億美元對抗極端組織，國際間基於人道主義也紛紛伸出援手，美國智庫及聯合國秘書長更是發出聲明，盼提升各國反恐意識。

人道主義危機

根據《半島電視台》報導，西非各國領導人日前相聚於瓦加杜古的西非國家經濟共同體(ECOWAS)高峰會，決定花費最高10億美元打擊薩赫爾地區日益猖獗的恐怖主義。這筆錢會投入共同基金，加強在薩赫爾地區各國的軍事行動及聯合作戰，詳細計畫會在12月再舉行的高峰會提出。

在瓦加杜古舉辦的高峰會上，西非國家經濟共同體主席布哈表示，急遽成長的人口、經濟與政治發展因日益嚴重的暴力而惡化。他表示：「過去4年發生了2200起攻擊事件，11500人死亡及數以千計的人流離失所，已經劇烈的影響此區的經濟發展。」聯合國祕書長古特瑞斯更直言，要到反恐行動被升級後，他才相信能夠擊敗恐怖主義。

布吉納法索總統卡波雷也嚴正表明：「恐懼蔓延不會因國界而停止，沒有一個國家是安全的」。西非國家經濟共同體也將要求世界銀行及國際貨幣組織資助反恐任務以拋磚引玉，讓所有西方及阿拉伯世界國家能一起加入打擊恐怖主義的行列。

物資匱乏與極端崛起

據《德國之聲》報導，在2017年，5個法國前殖民地，布吉納法索、尼日、查德、馬利及茅利塔尼亞共同組織了一個作戰部隊以對抗勝戰組織。但因缺少經濟支援、缺乏訓練及裝備短缺，種種因素已嚴重影響了部隊的能力及人數，此部隊人數也從原計畫的5000人減至4000人。

美國智庫國際戰略研究報告，每年的伊斯蘭激進組織攻擊事件，從2016年起已呈倍數成長，去年共有465件，已經超過一天發生一件的次數。

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西非恐怖主義
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