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沙烏地石油危機：「第三次波灣戰爭」機會有多大？

遇襲震撼油市…沙國營Aramco石油 美沙關係密切

2019-09-16 14:20世界日報 記者張聲肇╱綜合報導

沙國石油公司Aramco遭攻擊，凸顯該公司與沙國政治密不可分。 美聯社
沙國石油公司Aramco遭攻擊，凸顯該公司與沙國政治密不可分。 美聯社
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國營沙烏石油公司(Aramco)煉油廠14日突遭無人機攻擊，撼動全球原油市場， 凸顯該公司與沙國政治密不可分。

Aramco是沙烏地阿拉伯的國家石油公司，但也有人指是Arabian-American Oil Company的縮寫，名稱就明顯表示沙國和美國「合作」的世界最大石油公司之一。

沙烏地每天出口950萬桶原油，主要市場在亞洲；這次遭擊，全球原油供應就少了5％。美國國務卿龐培歐怪罪伊朗，但伊朗矢口否認。

Aramco正打算釋出部分股權，供民眾認股，為此，也著手和沙烏地政府「保持距離」，而沙烏地政府就是紹德王朝，這個國家由紹德家族統治。

王儲沙爾曼想藉由經濟多元化，降低國家對石油生意的依賴，讓Aramco部分股權上市，是手段之一。

他在改革經濟的同時，卻積極發動對葉門戰爭，兵乃凶事，與王族息息相關的「財源」石油公司被視為攻擊對象，不言可喻。

葉門一派伊朗支持的叛軍宣稱，14日清晨的攻擊事件是它發動的，但無人機是否從葉門起飛，卻仍無法確定。

事發22小時後，Aramco才發布消息說，每日產量570萬桶的煉油廠遭損毀。

不管實情如何，這是2015年沙烏地和伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」(Houthi)戰爭以來，國內基礎建設遭到最嚴重的襲擊。

歐亞集團智庫說，沙烏地的防空設施，只能對付傳統空襲，像無人機那樣「不對稱」戰爭手法，沙烏地的防衛能力，力有未逮。

這次遭襲擊的沙烏地東部阿布蓋格(Abqaiq)煉油廠與胡拉伊斯(Khurais)油田，是世界最大的煉油廠，原擬最快11月就要釋出Aramco 1％的股權，隨後發展，舉世關注。

葉門伊朗戰爭
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