熱愛見各國領袖 川普仍不排除會晤伊朗總統

2019-09-16 13:44 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合15日電



川普不排除在聯大會晤伊朗總統羅哈尼。 法新社 分享 facebook

儘管沙烏地阿拉伯兩座石油設施14日遭無人機攻擊，華府更馬上當局指控伊朗為幕後黑手，但白宮顧問凱莉安‧康威(Kellyanne Conway)15日表示，並未排除川普總統本月在聯合國大會期間會晤伊朗總統羅哈尼(Hassan Rouhani)會面的可能性；對伊朗鷹派與鴿派人士都認為，川普對伊朗的政策將隨著國安顧問波頓(John Bolton)下台而改弦易轍。

美國當局指控伊朗是攻擊沙烏地石油設備的主謀，但康威15日表示，攻擊事件無助美伊領袖在聯大會晤的可能發展；她接受「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)訪問說：「我會讓總統宣布會面與否。」

她說，無論川普是否會晤羅哈尼，川普政府對於伊朗核子計畫及彈道飛彈計畫的制裁和「最大施壓」仍會持續。

美方官員無論對伊朗持鷹派或鴿派看法，都擔心對伊朗立場強硬的波頓離任後，考量川普會見各國領袖的迷戀，可能讓他放軟對伊朗立場。

對伊朗鷹派的德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)說：「總統退出伊核協議，朝正確的方向邁進，但若在此決定上走回頭路，甚至擁抱(前總統)歐巴馬失敗的外交政策，將讓美國更不安全；我知道總統不想這麼做。」

川普本周表示，開除波頓是因為雙方在政策上存在歧見；波頓對伊朗立場強硬，早在進入川普政府前便堅持伊朗政權必須更迭。

川普與波頓的看法在川普退出歐巴馬時代的伊核協定，並對伊朗祭出最大壓力的制裁之前還算一致，但波頓離任後，川普及其他官員已開始討論美伊領袖本月在紐約聯大會晤的可能性。

財政部長米努勤(Steven Mnuchin)12日表示，美伊領袖「目前」尚無會面計畫，但強調川普「曾說他願意無條件與羅哈尼促膝長談。」

川普12日告訴記者，「伊朗想要見面」，但伊朗尚未宣布。