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沙烏地石油危機：「第三次波灣戰爭」機會有多大？

沙國油廠遇襲…川普：槍彈上膛 伊朗：準備戰鬥

2019-09-16 13:44世界日報 編譯陳韻涵╱綜合15日電

川普總統15日晚表示，已鎖定該對襲擊沙烏地煉油廠負責的國家，槍彈上膛(locked and load )，蓄勢待發，只待最後確認。伊朗15日則否認美國譴責伊朗攻擊沙烏地阿拉伯煉油廠的幕後黑手說法，並稱已做好戰鬥準備，波灣美軍基地和航母，都在伊朗的導彈射程內。

川普15日傍晚推文寫道，美國「有理由相信，我們知道」誰該為14日攻擊沙烏地油田負責，這個國家「已被鎖定且蓄勢待發，只待確認」。

沙烏地東部阿布蓋格(Abqaiq)煉油廠與胡拉伊斯(Khurais)油田14日遭無人機攻擊，造成該國石油產量腰斬，影響國際原油供應和價格。

中東眼(MEE)新聞引述伊拉克資深情報官員的說法報導，襲擊沙烏地煉油廠的伊朗無人機從伊拉克南部的人民動員(Hash al-Shaabi)基地發射；該官員指這場攻擊是為了報復沙烏地8月資助以色列用無人機攻擊人民動員的基地和車隊。

該官員說：「最新一波攻勢有兩個原因，一是伊朗要向美國及其盟友釋出訊息，只要持續圍攻伊朗，無人能穩定該區政權；二更直接地闡明伊朗報復以色列的攻擊，該攻擊從(美國支援的反對派武裝)「敘利亞民主力量」(SDF)控制的敘利亞地區發射，襲擊親伊朗的人民動員基地。」

這名官員說：「最近的以色列攻擊獲得沙烏地支持和金源，這也是近來攻擊慘烈的原因，早前攻擊多具象徵性，影響不大。」

部分伊拉克媒體報導，伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」(Houthi)宣稱犯下沙烏地煉油廠攻擊案，但華爾街日報(WSJ)稱各國官員仍在調查飛彈從伊拉克或伊朗起飛的可能性。

伊拉克當局已否認無人機從境內起飛。阿拉伯新聞(Arab News)報導，伊拉克總理馬帝(Adel Abdel Mahdi)否認媒體報導，誓言揪出兇手並嚴懲。

美國國務卿龐培歐(Mike Pompeo)14日譴責伊朗攻擊沙烏地石油設施，稱「無證據顯示攻擊來自葉門」。

伊朗否認美方譴責伊朗發動攻擊的說法；川普15日則推文表示，伊朗發動攻擊的說法「不正確」，並拋出橄欖枝表示願意無條件與伊朗會談。

川普：已鎖定該對襲擊沙國煉油廠負責的國家。 美聯社
川普：已鎖定該對襲擊沙國煉油廠負責的國家。 美聯社
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