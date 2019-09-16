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以色列總理政治豪睹 組閣僵局恐重演

2019-09-16 13:29世界日報 編譯中心／綜合15日電

以色列總理內唐亞胡。 歐新社
以色列總理內唐亞胡。 歐新社
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以色列總理內唐亞胡領導的聯合黨（Likud Party），於今年4月大選成為國會第一大黨，但最終組閣失敗，被迫舉行5個月內第二次大選。分析相信，聯合黨與中間派「藍白聯盟」（Blue and White）支持度不相上下，雖然前者獲組閣權的機會較高，不過與各政黨的分歧至今未解決，組閣仍然困難重重，面臨貪腐指控的總理內唐亞胡投入政治豪睹。

以色列輿論普遍認為，相隔5個月再舉行大選，選情不會有太大變化，聯合黨與前參謀總長甘茨（Benny Gantz）領導的「藍白聯盟」依然勢均力敵，4月時的僵局恐再度重演。

聯合黨於4月大選，在120席中取得36席，較藍白聯盟僅多一席，民調預測今次兩個陣營可能同獲32席。藍白聯盟需聯合中左翼勢力組閣，但雙方聯合起來，可能也無法取得組閣所需的61席，總統李佛林（Reuven Rivlin）最終或將組閣權交給內唐亞胡。而藍白聯盟開出條件是內唐亞胡不再連任總理，相信內唐亞胡不可能接受。

聯合黨4月勝出大選後，選擇拉攏宗教黨派及前防長李柏曼（Avigdor Lieberman）領導的民族主義「以色列家園」黨，但各方就極端正統猶太教徒服兵役問題未達共識，導致組閣失敗。李柏曼由於對極端正統猶太教派立場強硬，令他的民望上升，可能令他成為「造王者」，選擇合作對象、定奪下屆政府由哪個政黨領導。

內唐亞胡已於7月超越以色列國父班古里昂（David Ben-Gurion），成為在位最久總理。不過，這次大選他不只對上多年以來最纏對手，還面臨貪腐指控，恐遭到起訴。檢察總長同意將聽證延到選後的10月舉行。

內唐亞胡希望可以組成右翼政府，讓他從相關指控中得到豁免，並且避免受審，「內唐亞胡的政治前景存在諸多疑慮，如果他輸了，那麼他政治前途的不確定性將會更高」。

以色列猶太民調
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