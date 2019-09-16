軍事專家：沙國石油設施攻擊案精確度 像用針瞄準刺下去

2019-09-16 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



CNN三名軍事專家分析沙烏地阿拉伯阿布蓋格煉油廠和胡拉伊斯油田遭攻擊後的衛星圖像。前美國空軍上校、情報專家萊頓（Cedric Leighton）指出，該圖像確實幫助支持川普政府聲明，無人機由伊拉克或伊朗發出，不過萊頓也強調，這不是絕對。

萊頓向CNN表示，用來瞄準目標物的精確情報、無人機避開周遭雷達偵測、目標物的選擇，都顯示著該攻擊案背後主謀能力強大，極有可能為政府或政府支持的組織所為。他還說，無人機很有可能是由伊朗或伊拉克南部所發出。

前美國陸軍將領赫爾特林（Mark Hertling）則指出，該圖像除了顯示無人機攻擊非常精準外，並沒有太多線索。前海軍少將克比（John Kirby）同意赫爾特林說法，他說，「我很驚訝攻擊的精確度，幾乎像是用針瞄準刺下去的，但是這也不能確認任何事情」。

一名美國資深官員根據公開的報告指出，沙國煉油廠遭攻擊前，科威特在其領空偵測到一架無人機，而且伊拉克已表明無人機並非來自其領空，暗指無人機最可能來自伊朗。