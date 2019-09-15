沙國去年軍費兩兆 竟栽在45萬元的無人機上

2019-09-15 22:23 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



沙烏地阿拉伯國家石油公司的兩處設施14日遭無人機攻擊起火，葉門叛軍胡塞組織宣稱犯案。屬於伊斯蘭教什葉派的胡塞組織攻擊遜尼派的沙國，是中東什葉與遜尼派最新一起衝突。胡塞組織自身財力並不雄厚，這次能攻擊距離葉門800公里的目標，應是接受什葉派大國伊朗的資助與訓練。

胡塞組織與葉門政府軍內戰，根源在2011年中東「阿拉伯之春」革命潮，當時葉門長年執政的總統沙雷在人民逼迫下，把政權移交給副總統哈迪，但哈迪上台後窮於應付內政問題，權力不穩。2014年，胡塞組織看準哈迪弱勢，奪取北部薩達省及周邊地區，後來更占領首都沙那，迫使哈迪流亡。

沙國擔心南邊鄰國葉門會成為什葉派區域敵手伊朗的勢力範圍。2015年3月，沙國與另外八個阿拉伯國家聯手，在美、英、法國支持下，空襲胡塞組織，目標是恢復哈迪政權，從此葉門內戰轉趨激烈。

這次胡塞組織宣稱用十架無人機攻擊800公里外的沙國石油設施，是沙國介入葉門內戰四年多來，胡塞組織對沙國最大膽的攻擊。胡塞組織是伊朗支持的中東民兵團體之一，紐約時報根據消息人士說法報導，自從胡塞組織攻擊沙國的飛彈被沙國攔截後，伊朗就訓練胡塞組織使用無人機，要胡塞組織派人到伊朗學習組裝、操作和修理無人機。