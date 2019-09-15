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沙國油田遭恐攻 美釋出保護善意

2019-09-15 16:01台灣醒報 記者許雅筑╱台北報導

沙烏地阿拉伯石油產業心臟遭到攻擊，美國也將願意與其合作確保其安全。(photo ...
沙烏地阿拉伯石油產業心臟遭到攻擊，美國也將願意與其合作確保其安全。(photo by Wikipedia)
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沙烏地阿拉伯第二大油田與最大煉油廠於14日遭到無人機攻擊，葉門叛軍「胡塞組織」立即聲稱此舉為其所為。對此，沙國王儲兼國防大臣、第一副首相穆罕默德•本•薩勒曼表示，沙國願意且有能力應對這場恐怖主義的侵略。沙國駐華盛頓大使館也釋出消息指出，川普表示願與沙國合作，確保其安全。

攻擊挫石油生產

根據《BBC》報導，沙烏地阿拉伯能源部長對外公布，此次的攻擊事件讓每天的原油產量減少了570萬桶，大約是全國產量的一半。一位葉門胡塞組織的發言人聲稱，他們部署了10架無人機發動攻擊，他們會這麼做，是因為沙國長期介入葉門內戰，對他們大力打壓。

不過美國國務卿龐培歐也於14日表示，並沒有證據證明此次攻擊是胡塞組織所為，他認為此次攻擊更有可能是伊朗的作為，不過胡塞組織也是由伊朗所支持。龐培歐也聲明，將與盟國合作確保石油的穩定供應，也要伊朗對其行為負責。

與川普通電話

根據《半島電視台》報導，沙烏地阿拉伯官方新聞社報導，沙國王儲兼國防大臣、第一副首相薩勒曼，在14日的攻擊事件發生後與川普通過電話，他告訴川普，沙國有能力且會對這樣的恐怖攻擊做出適當的處理與回應。

根據沙國駐華盛頓大使館消息指出，川普也告訴薩勒曼，美國已準備好與沙國合作以保護其安全。沙烏地阿拉伯官方新聞社也在一份阿拉伯文的聲明當中提到，川普說過14日的攻擊事件對美國和全球經濟產生了負面的影響。

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