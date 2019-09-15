伊朗放話：美若解除制裁 將全力生產原油

2019-09-15 17:05 世界日報 編譯中心／綜合14日電



伊朗說，美國若解除管制，伊朗將全力生產石油。圖為波斯灣畔的伊朗石油設施。 美聯社 分享 facebook

伊朗石油部長桑加尼（Bijan Zanganeh）14日表示，如果美國解除對伊朗石油產業施加的制裁，伊朗將會採取極限生產原油政策。與此同時，伊朗政府14日與國內石油商簽署4億4000萬美元合約，開發波斯灣貝拉爾天然氣田，這顯示在美國的制裁下，伊朗重大的能源部門仍在如常運轉。

伊朗石油部新聞通訊社（SHANA）引述桑加尼表示：「如果（美國）對伊朗石油產業的制裁緩和，『極限生產』將會是伊朗石油部的政策。」桑加尼此前曾表示，伊朗的石油產業生氣勃勃，美國的制裁無法阻止伊朗的石油出口。

自從去年退出伊朗於2015年與世界強權簽署的核協議後，川普總統恢復對伊朗實施制裁，同時也祭出其他限制，包括威脅對進口伊朗原油的任何國家施加制裁等，導致石油輸出國家組織（OPEC）成員伊朗的石油出口劇減逾80%。

川普尋求透過「極限施壓」，迫使伊朗重回談判桌討論更廣泛議題，包括限制伊朗彈道飛彈計畫以及停止支援其中東各地代理勢力。

不過，伊朗已排除在美國全面解除制裁前與美方對話的可能性；伊朗核協議的歐洲簽署各造，仍難以平息不斷惡化的美國與伊朗對峙。

伊朗國營電視台報導，桑加尼在與油商的簽約儀式中說：「這項合約和其他即將簽訂的合約顯示，我們在制裁下依然在努力做事，制裁並未使我們中斷，我們仍在運轉中。」

根據雙方簽署的合約，伊朗國家石油公司（NIOC）子公司Petropars每天將生產5億立方呎的天然氣。

貝拉爾（Belal）天然氣田由伊朗和卡達共同擁有，橫跨兩國在波斯灣的海界。