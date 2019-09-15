葉門叛軍攻擊油廠破壞沙國與盟邦聯盟 伊朗得利

2019-09-15 17:05 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ／綜合14日電



「葉門青年運動」(Houthi)對沙烏地阿拉伯石油設施發動無人機攻擊，除了顯示伊朗及其支持的「葉門青年運動」與美國及沙烏地兩大陣營間的緊張日益升高，也破壞了支持葉門政府的阿拉伯聯合大公國與沙烏地聯盟。

沙烏地與聯合大公國本應是聯合打擊「葉門青年運動」叛亂分子及其背後支持它的伊朗，然而葉門青年運動過去數星期的攻擊行動，出現了第二條戰線，使情況變得更為複雜。

本來國際上已說服「葉門青年運動」，認為現在是獲國際承認的好時機；美國負責近東事務的助理國務卿申克(David Schenker ) 本月初在沙烏地說，華盛頓正在與「葉門青年運動」對話；華爾街日報也率先報導川普政府也試圖勸說沙烏地與「葉門青年運動」領導人談判。

華盛頓全球政策中心的創始主任卜哈瑞(Kamran Bokhari)表示，Houthi運動正在考慮這個問題，並思考如何從中得到好處。

但美國參院外交關係委員會委員楊格(Todd Young)在接受訪問時證實，他月初在沙烏地訪問期間，聽到了在沙烏地與聯合大公國各自認為，它們在葉門的利益並不合理的談話。

不過，沙烏地與聯合大公國仍然承諾對抗伊朗，若有機會將Houthi運動遠離伊朗，並以所有人都能接受的方式為葉門帶來一些和平與穩定。

而接下來會怎麼發展？

葉門在1990年才統一，而現在要繼續保持這種局面已超出這個王國的能力範圍，南部多年來爭取獨立，更會因為戰爭而加劇。

在月初也參與到沙烏地與沙國王儲沙爾曼會晤的參院軍事委員會成員金恩(Angus King)表示，目前唯一方法是與「葉門青年運動」成員談判，但仍存在重大障礙。

他說：「即使該運動成員或會希望談判，但伊朗人可能不會放過他們。」

他同時指出，「葉門青年運動」分子究竟想要什麼至今不明朗，「是想參與政府還是領導這個國家？如果他們想控制這個國家，沙烏地及聯合大公國肯定不會允許這樣做。」