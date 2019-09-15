制裁伊朗不同調 成為川普開除波頓最後一根稻草

2019-09-15 17:05 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合14日電



親近前國安顧問波頓(John Bolton)的消息人士透露，波頓與川普總統9日就是否放鬆對伊朗制裁意見不同，而這個歧見成為波頓離職的最後一根稻草。

華盛頓郵報(WP)14日報導，波頓10日早上向川普提出辭呈，但川普推文宣稱他炒了波頓。

川普援引多項政策歧見，並指波頓在美國與北韓磋商中「扯後腿」，但未提及兩人在伊朗議題上的意見不合；媒體之前也並未報導川普有意放寬對伊制裁，以及他與波頓的關係如何惡化。

波頓是川普政府中主張以「最大壓力」對伊朗經濟制裁的主力；川普表示，將盡快在本月恢復與伊朗談判，以便取代美國已退出的「不公平」2015年核子協議。

波頓尚未公開談論為何突然離職，他對華郵等新聞媒體的宣布辭職的說法，都與他在推特上的發文一致。

波頓離職前幾天，川普突然以喀布爾的美軍遭神學士主導的攻擊炸死為由，取消在大衛營會晤神學士代表的密會。

國務卿龐培歐今年來與神學士磋商，其結果被視為波頓的勝利。

現任與卸任官員透露，川普懷疑因為波頓搞鬼造成密會破局後變得極為憤怒；親近波頓的人士否認波頓這麼做，但川普的怒火可能是趕走波頓的最後一根稻草。

而今顯示，伊朗磋商才是波頓離任的主因。

親近川普的人表示，川普希望放寬部分協議，換取伊朗回到談判桌。

財政部長米努勤(Steven Mnuchin)10日被問到伊朗問題是否逼走波頓時，並未談論解除制裁的可能性，並稱制裁成果相當好。

在波頓任職的17個月內，川普大多聽從他的建議，但兩人最近對阿富汗、北韓和伊朗事物的看法分歧逐漸擴大。

川普盼重談協議以改善美國安全並減少美國對全球的義務，但波頓認為川普這麼做恐讓全球失去真誠磋商的信心。