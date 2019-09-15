攻擊沙國油廠 龐培歐直指伊朗主使、川普熱線沙國王儲

2019-09-15 17:05 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合14日電



沙烏地阿拉伯石油設施14日受到攻擊後，川普總統與沙烏地王儲通電話，表示這種攻擊不利美國和全球經濟，而美國準備與沙烏地合作協助加強其安全穩定。沙烏地王儲則保證沙烏地「願意也能夠應付這種恐怖侵略」。 路透社 分享 facebook 沙烏地阿拉伯石油設施14日受到攻擊後，川普總統與沙烏地王儲通電話，表示這種攻擊不利美國和全球經濟，而美國準備與沙烏地合作協助加強其安全穩定。沙烏地王儲則保證沙烏地「願意也能夠應付這種恐怖侵略」。

白宮發言人說，美國政府正密切注意情勢，並決心確保全球市場安定和供應充足。

美國國務卿龐培歐也譴責伊朗「對全球能源供應發動前所未有的攻擊」，而美國將與盟國共同合作，確保能源市場保持充裕供應，並讓伊朗對其侵略作為負起責任。

與伊朗掛鉤的葉門青年運動叛軍宣稱這次攻擊是其傑作，可是龐培歐駁斥這種說法，推文表示這「幾乎百分之百」是伊朗幕後主使，伊朗總統和外長只是在表面上假裝參與外交活動，「沒有任何證據顯示攻擊行動來自葉門」。

聯合國的葉門特使葛利菲斯指責這種攻擊令人「極為不安」，並要求各方自制，避免再發生事件嚴重威脅地區安全，使已經很脆弱的局面更加複雜，危害聯合國領導的政治程序。

由沙烏地帶頭與葉門叛軍作戰的阿拉伯聯盟，表示它正調查這個事件，並將與威脅全球能源安全的「恐怖份子」對抗。

發言人說，獲得西方支持的遜尼派穆斯林軍事聯盟將採取必要措施，保障國家資產、國際能源安全和確保世界經濟穩定，他們也在調查以確定是誰策動這種恐怖攻擊。