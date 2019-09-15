一天少500萬桶！沙國油產減半 衝擊能源市場牽動油價

2019-09-15 17:05 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合14日電



沙烏地阿拉伯兩處石油設施遭無人機攻擊，全球最大的煉油廠陷入火海。圖為阿國東部的阿布蓋格煉油廠冒出火光與濃煙。 路透 分享 facebook

沙烏地阿拉伯重要的石油設施14日受到攻擊，全國石油產量減少一半，使國際市場為之震驚；雖然沙烏地官員立即試圖安撫市場，表示這兩個設施16日就能恢復運作，產量也將恢復正常，但已傳出美國和歐洲國家可能釋放戰備儲油的風聲。

沙烏地官員說，停止作業只是預防措施，因此大部分生產在48小時內就能恢復。

這次攻擊使全球一天的石油產量突然少掉500萬桶，勢必將衝擊到全球能源供需，各方猜測，如問題不趕快解決，美國和歐洲可能釋出戰略儲油，以免油價暴漲。

國際能源總署說，它正密切注意沙烏地的情況，並與沙烏地當局，以及重要石油生產和消費國連絡，不過目前市場供應和商業存貨都很充裕。

伊朗與美國及沙烏地阿拉伯等國家緊張對立升高，今年已使國際市場布倫特原油價格提高12%，每桶達到60元。美國原油約為每桶55元。

RBC資本市場全球商品策略主管克洛夫特說，葉門叛軍可能存心攻擊沙烏地石油設施，以導致油價高漲，藉此叫白宮停止支持沙烏地參與葉門內戰，可是川普總統可能釋出儲油破除威脅。

沙烏地的石油產量占全球的10%，它也是全球最大的石油輸出國，石油生產稍有變動都會影響全球經濟。消息人士說，14日出事後，沙烏地官員即討論釋出本身儲油，以確保全球石油供應維持穩定。

休士頓石油業顧問李波說，如沙烏地設施損害嚴重，每桶油價可能提高5至10元，而亞洲將受到最大的影響。他估計中國、日本、印度、南韓和台灣每天消耗大約400萬桶沙烏地原油。

這次受到攻擊的阿布蓋格是全球最大的原油穩定設施，有沙烏地能源系統的「母艦」之稱；胡拉伊斯油田的產量則占全球的大約1%。這兩地作業中斷難免影響國際市場，不過沙烏地很清楚本身舉足輕重的地位，石油生產向來保持充分餘裕，以防發生持久的生產問題。