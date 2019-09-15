埃及富商控總統貪汙 塞西辯稱坦蕩蕩

2019-09-15 15:41 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



埃及總統塞西上任以來，軍隊貪腐的情況可能越來越嚴重。（Photo by 克里姆林宮） 分享 facebook 總統花人民的錢蓋豪華旅館？埃及富商阿里近日在西班牙流亡期間，在網路上傳影片指控埃及總統塞西及整個軍隊都在貪污，用人民納稅錢蓋豪奢建築。但塞西否認這些指控，並稱軍隊跟他都盡心為民服務。不過有外媒曾報導，塞西今年當選總統後，軍方的手逐漸擴張到許多企業，試圖全面滲透埃及所有經濟產業。

根據《路透社》報導，流亡在外的建築承包商阿里在影片中控訴塞西跟軍隊將許多埃及人民的納稅錢中飽私囊，除了該豪華旅館外，還拿來併購不同產業，試圖滲透埃及經濟。在2日的第一支影片中，雖然沒有指名道姓，但他提到，「他」號稱埃及很窮，要人民勒緊褲帶，但這跟事實不符，人民有權知道真相。

阿里的舉動與同樣流亡在外的中國富商郭文貴類似，透過影片宣傳對當局不利的消息，不過他並沒有提供進一步的證據證實塞西的貪污傳聞，但影片在埃及廣為流傳，累積了170萬的觀看量，塞西還被冠上「蘇丹復辟」的稱號。

「我對埃及人民坦蕩蕩。」塞西堅決否認這些指控。他提到，軍隊內部規定嚴格，對貪汙等醜聞都非常敏感，不會有相關行為在軍隊發生。軍隊的發言人近日還宣稱，自從軍隊掌握國家後，總共推行2300個計畫，並讓5百萬人受惠。

不過《奇摩新聞網》表示，自從塞西2013年推翻民選總統穆西後，軍隊對國家經濟的掌握越來越深，除了花錢亂蓋房子外，從洗衣機到義大利麵，還有造橋鋪路與加油站，各種民生產業都被軍隊掌握，物價也因此上漲，造成埃及現在民生的窮困。

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