北韓網攻攫飛彈資金 美制裁3駭客團

2019-09-15 12:26 世界日報 編譯中心／綜合14日電



美國財政部13日宣布制裁3個由北韓官方所支持的駭客團體，並且揭露其透過攻擊關鍵基礎設施攫取非法資金，最終全挹注到武器與飛彈計畫，也令受害美國企業面臨是否支付贖金的兩難。

美國財經媒體CNBC報導，據美國財政部指出，駭客集團在其他類型的攻擊裡動用勒索軟體。這類活動因與北韓飛彈計畫有直接連結，被駭的企業、保險公司與跨國企業決定是否要支付贖金以挽救被鎖住的檔案，引發道德爭議。

美國財政部指出，名為Lazarus Group、Bluenoroff以及Andariel的3個駭客集團，是北韓透過他們與聯合國所指定的一個情報單位的關係來操控。

Lazarus Group兩年前以惡意軟體WannaCry發動網攻，造成全球性的廣泛破壞，英國國家醫療保健服務（NHS）轄下的醫院與救護車運作癱瘓，估計逾1.9萬次預約看診被迫取消，損失成本逾1.12億美元；日產（Nissan）、雷諾（Renault）等車商的汽車生產，以及聯邦快遞（FedEx）海運等都一度中斷，另還有多間公司受害。

Bluenoroff自2014年以來透過各種手段，從全球各金融機構竊得超過10億美元，包含攻擊環球銀行金融電信協會（SWIFT）；Anadriel則被資安公司發現，企圖駭入自動提款機竊取信用卡資訊並搬走現金，或是竊取銀行的顧客資料向黑市兜售。

非營利新聞網站ProPublica近期一份調查，對向駭客低頭支付贖金，或以保險支應勒贖提出道德質疑，因為這些錢很可能都流入犯罪者之手，或像在前述那些個案裡流入北韓軍方。