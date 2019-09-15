親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

胃藥「善胃得」檢出微量致癌物 醫：還有許多治療選擇

北韓網攻攫飛彈資金 美制裁3駭客團

2019-09-15 12:26世界日報 編譯中心／綜合14日電

美國財政部13日宣布制裁3個由北韓官方所支持的駭客團體，並且揭露其透過攻擊關鍵基礎設施攫取非法資金，最終全挹注到武器與飛彈計畫，也令受害美國企業面臨是否支付贖金的兩難。

美國財經媒體CNBC報導，據美國財政部指出，駭客集團在其他類型的攻擊裡動用勒索軟體。這類活動因與北韓飛彈計畫有直接連結，被駭的企業、保險公司與跨國企業決定是否要支付贖金以挽救被鎖住的檔案，引發道德爭議。

美國財政部指出，名為Lazarus Group、Bluenoroff以及Andariel的3個駭客集團，是北韓透過他們與聯合國所指定的一個情報單位的關係來操控。

Lazarus Group兩年前以惡意軟體WannaCry發動網攻，造成全球性的廣泛破壞，英國國家醫療保健服務（NHS）轄下的醫院與救護車運作癱瘓，估計逾1.9萬次預約看診被迫取消，損失成本逾1.12億美元；日產（Nissan）、雷諾（Renault）等車商的汽車生產，以及聯邦快遞（FedEx）海運等都一度中斷，另還有多間公司受害。

Bluenoroff自2014年以來透過各種手段，從全球各金融機構竊得超過10億美元，包含攻擊環球銀行金融電信協會（SWIFT）；Anadriel則被資安公司發現，企圖駭入自動提款機竊取信用卡資訊並搬走現金，或是竊取銀行的顧客資料向黑市兜售。

非營利新聞網站ProPublica近期一份調查，對向駭客低頭支付贖金，或以保險支應勒贖提出道德質疑，因為這些錢很可能都流入犯罪者之手，或像在前述那些個案裡流入北韓軍方。

自2011年以來，北韓領導人金正恩已發動90多次飛彈試射並進行4次核試，比他父親金正日和祖父金日成27年內所做的都多。

美國財政部13日宣布制裁3個由北韓官方所支持的駭客團體，並且揭露其透過攻擊關鍵基...
美國財政部13日宣布制裁3個由北韓官方所支持的駭客團體，並且揭露其透過攻擊關鍵基礎設施攫取非法資金，最終全挹注到武器與飛彈計畫，也令受害美國企業面臨是否支付贖金的兩難。 美聯社
分享

北韓駭客飛彈
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

川普又出手救內唐亞胡！拋共同防禦條約 力道比上次弱

2019-09-15 11:26

自稱綠巨人浩克 強生：束縛再緊都會率英脫歐

2019-09-15 09:56

連叛軍都能用無人機攻擊沙國石油設施 美、沙報復受限

2019-09-15 11:41

美擊斃賓拉丹兒子 川普證實：在反恐行動遭格殺

2019-09-15 13:11

義大利允難民救援船靠岸 14個月來首見

2019-09-15 13:08

日本千葉風災後一週 仍有逾13萬戶持續停電

2019-09-15 12:57

川普和沙國王儲穆罕默德通電話：願對沙國自衛提供支援

2019-09-15 08:51

脫歐僵局難解 卡麥隆：應二次公投

2019-09-14 23:44

不滿退休新制 法勞工：早退休是補償不是特權

2019-09-14 23:42

反年改！法國「秋鬥」罷工 大眾運輸業開第一槍

2019-09-14 23:31

解脫歐僵局 卡麥隆：應二次公投

2019-09-14 23:01

法國年改受害者：早退休不是特權 是工作辛苦的補償

2019-09-14 22:55

馬克宏推年改 一次惹毛四大行業

2019-09-14 22:51

搬進義國小鎮可月領24K！只要滿足這些先決條件

2019-09-14 17:57

西班牙東南部豪雨致災 兩天5死3500人撤離

2019-09-14 14:57

Google賠11億元 與法國稅務和解

2019-09-14 14:14

抗議年改 巴黎地鐵發動12年來最大罷工

2019-09-14 14:12

巴西、美國合推經濟開發雨林 巴外長：保育唯一方法

2019-09-14 13:28

龐培歐籲好萊塢 抗中國大陸電影審查

2019-09-14 13:23

加拿大情報官員涉洩密 恐危害五眼聯盟

2019-09-14 13:17

影／直擊！若核戰爆發 川普將搭乘的「末日專機」

2019-09-14 12:52

文在寅聯合國大會見川普 聚焦朝鮮半島非核化

2019-09-14 11:38

加拿大情報官員涉嫌洩密 恐危害五眼聯盟

2019-09-14 11:04

前英相卡麥隆批強生惡劣 不後悔舉行脫歐公投

2019-09-14 10:21

台美簽瞭解備忘錄 加強領事事務合作

2019-09-14 10:20

反其道而行？美與巴西聯手推動民間開發亞馬遜雨林

2019-09-14 09:26

印尼森林大火 煙霾籠罩鄰國

2019-09-14 00:49

影／澳洲海邊運毒 兩嫌吵醒「大海豹」被捕

2019-09-13 12:27

澳外長：華裔作家楊恆均涉間諜罪遭中國逮捕

2019-08-27 10:43

G7峰會第二天 歐美領導人貿易上仍有分歧

2019-08-26 00:03

中國大肆逮捕外籍教師 過去半年激增4至10倍

2019-08-13 10:17
看更多

熱門文章

影／無人機攻擊！沙國全球最大煉油廠陷入火海

2019-09-14 15:00

影／澳洲攝影師捕捉超美景 飛機畫出奇幻彩虹雲

2019-09-14 15:14

人人都怕的事發生了！遭攻擊的沙國煉油廠 重要性無敵

2019-09-15 10:26

手煞車把手將成絕響！逾七成新車已改用電子按鈕

2019-09-14 22:06

沙國證實無人機攻擊使油產少50% 龐培歐說是伊朗幹的

2019-09-15 08:14

電力業「骯髒祕密」 六氟化硫暖化威力 比二氧化碳更強

2019-09-15 00:02

比起美國利益 索羅斯更想打敗習近平領導的中國

2019-09-14 16:59

法國年改受害者：早退休不是特權 是工作辛苦的補償

2019-09-14 22:55

婦人聲音細如少女 一支影片讓乞討姊變身寶萊塢歌手

2019-09-14 16:26

全球最大油廠遇襲 牽動油價走勢

2019-09-14 23:30

川普證實 賓拉丹之子已在美國反恐行動喪生

2019-09-14 22:19

奇蹟之女！美國女嬰9月11日晚間9點11分出生 重9磅11盎司

2019-09-14 20:43

馬克宏推年改 一次惹毛四大行業

2019-09-14 22:51

搬進義國小鎮可月領24K！只要滿足這些先決條件

2019-09-14 17:57

上原亞衣大談入行秘史！「被騙兩千萬」、一個月拍25天拍到暈

2019-09-14 20:07

「成本低、難取代」好毒又好用 六氟化硫禁不了

2019-09-14 23:57

葉門叛軍襲石油設施 衝擊沙烏地近半原油生產

2019-09-15 06:29

美國中情局解密冷戰檔案！飛鴿除了傳書 原來是間諜高手？

2019-09-14 20:17

沙烏地石油設施遇襲 衝擊全球石油生產

2019-09-14 19:32

命懸一線？情侶網紅又拍危險照

2019-09-14 16:21

倘若美解除制裁 伊朗將採極限生產原油政策

2019-09-15 02:27

加州這個新法影響的...不只有科技業

2019-09-14 21:46

解脫歐僵局 卡麥隆：應二次公投

2019-09-14 23:01

把他「送回台灣」！美保守電台主持人說楊安澤是共產黨

2019-09-15 12:28

川普和沙國王儲穆罕默德通電話：願對沙國自衛提供支援

2019-09-15 08:51

香港不穩定 促使港人澳洲置產

2019-09-14 13:25

超級星期四將來臨 各國央行決策聚焦

2019-09-14 23:30

連叛軍都能用無人機攻擊沙國石油設施 美、沙報復受限

2019-09-15 11:41

總市值5兆美元 沒有財務長認為貿易戰對企業有利

2019-09-14 20:00

中國遊客太多了？俄羅斯貝加爾湖居民苦不堪言

2019-09-15 10:58

小瓶蓋大妙用！回收塑膠瓶蓋變義肢

2019-09-15 09:28

六氟化硫「國際若禁用 台灣將跟進」

2019-09-15 00:01

蘋果罕見公開駁斥高盛：TV+訂價無傷獲利

2019-09-14 16:07

抗議年改 巴黎地鐵發動12年來最大罷工

2019-09-14 14:12

非洲太陽能夯 歐日企搶進

2019-09-14 23:33

老白人之戰 民主黨三強鼎立後輩望塵莫及

2019-09-14 17:22

高盛因為這件事將蘋果目標價位調降26% 蘋果急滅火

2019-09-14 18:40

美胃藥「善胃得」遭檢出微量致癌成分 FDA：未高於食物含量 無須驚慌

2019-09-14 13:23

1分鐘看重點！沙國石油公司遭攻擊將影響油價多久？

2019-09-15 12:18

無人機襲沙烏地阿美 兩石油設施起火

2019-09-14 14:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top