解脫歐僵局 卡麥隆：應二次公投

2019-09-14 23:01 聯合報 記者 聯合報 記者 羅方妤 ╱即時報導



英國首相強生在國會提案屢戰屢敗，先是被國會立法攔截硬拖歐，接著蘇格蘭最高民事法院裁定延長休會違法，之後推動國會改選失敗。英國再次陷入脫歐僵局。

前首相卡麥隆表示，英國或許需要二次公投解決脫歐僵局。卡麥隆在二○一六年舉行脫歐公投。他在英國泰晤士報十三日刊登的訪問中表示，無協議脫歐將是「不好的結果」，不應該繼續進行，並說二次脫歐公投仍是選項。卡麥隆的回憶錄「鄭重聲明」（暫譯）將於十九日推出。

卡麥隆表示：「我不認為你可以排除這個選項，因為我們現在陷入僵局。」他在二○一○至二○一六年擔任首相，並於脫歐公投中率領留歐派爭取留歐。卡麥隆首度接受採訪時說：「我不是說會發生或是應該發生什麼結果，我只是說你現在不能排除二次公投選項，因為你必須找到一些方法突破僵局。」當時選民公投以百分之五十二對四十八決定脫歐，卡麥隆在隔天下台。

英國天空新聞台報導，儘管強生和脫歐支持者不願有二次公投，但這是目前強生脫離政治和法律泥淖的方法之一。

英國自從和歐盟展開脫歐談判以來，一直陷入脫歐僵局。先是在前首相梅伊，接著是二○一六年公投脫歐派戰將、今年七月上台的強生領導下，該國在脫歐議題依舊存在很深的分歧。

卡麥隆表示，他「極度」擔心接下來發生的事，但他為當年舉行公投的決定辯護，稱這是為了重新談判英國和歐盟關係的必要做法。

強生表示，無論他和歐盟有沒有達成協議，英國都必須在十月卅一日脫歐。但國會上周通過法案阻擋硬脫歐，要求強生如果無法和歐盟達成協議，要再向歐盟提出延後脫歐三個月。

強生十三日表示，「英國脫歐協議已初步成形」，但愛爾蘭總理瓦拉德卡淡化了這類可能性，稱英國和歐盟間的鴻溝依舊「非常深」。