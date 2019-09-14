馬克宏推年改 一次惹毛四大行業

2019-09-14 22:51 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



法國政府12日宣布年金改革計畫，要把法國48種退休金制度整合為一種，意味一些行業將不再享有優厚退休福利，大眾運輸業、律師、醫務人員、機組員工會同聲抗議，巴黎大眾運輸業更在13日發動近13年最大規模公共交通系統罷工，揭開「秋鬥」的序幕。

法國總理菲力普12日宣布年改計畫時說：「我們想建立全體適用的退休金制度，讓每個退休的人享有同等權利，不論是工人、店主、研究人員、農民、公務員、醫師或創業者都一樣。」

巴黎大眾運輸工會旗下工會「法國自治工會聯盟」主席巴貝克說：「很多成員覺得，刪掉優厚退休福利就像世界末日來臨。」

巴黎16條地鐵線中有10條停擺，地面電車與公車班次大減。通往巴黎的幹道全都塞車，公共自行車和滑板車租借一空，許多通勤族乾脆走路到公司。

律師工會定16日發動罷工，並在巴黎市中心遊行，抗議政府打算從律師業的退休金制度裡「奪走」20億歐元（約台幣685億元）。醫務人員和機組員工會已呼籲成員加入律師業罷工。這些工會都認為，罷工是在給馬克宏政府「最後警告」。

巴黎大眾運輸公司工會警告，如果總統馬克宏繼續推動廢除優厚的退休金制度，將發動更大規模罷工。巴黎大眾運輸是國營企業，負責巴黎市區及近郊大眾運輸工具營運，職員平均56歲退休，其他絕大多數行業為62歲。

罷工曾在1990年代中期迫使法國時任總統席哈克放棄退休金改革。巴黎大眾運輸上次「擊退」政府是在2007年，迫使時任總統沙克吉放棄取消優厚退休金制度。

馬克宏經歷「黃背心」反政府示威潮之後，推動年改時不敢大意，除了承諾謙虛聆聽民意之外，還提出一年的公眾諮詢期。