搬進義國小鎮可月領24K！只要滿足這些先決條件

2019-09-14 17:57 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



義大利首都羅馬以東約257公里的莫利塞大區（Molise）擁有豐富的自然風光及人文歷史，但近年卻一直苦於人口日漸稀少、社區逐步走向衰亡，當地政府為此不惜下血本，宣布只要搬進106個人口不足的村莊，接下來3年就可拿到每月2萬4000台幣（700歐元）的津貼。

這個計畫16日正式開放民眾申請，特別歡迎年輕人與帶著小孩的夫婦報名。大區主席托馬（Donato Toma）強調，這是促進民眾投資未來、協助大區重建的長期戰略。700歐元也不是平白奉送，新住民必須承諾經營小本生意，餐飲業或手工藝小店都可以，只要能為當地經濟作出貢獻，展開新的生活就好。

自2014年開始，莫利塞大區居民減少約9000人，目前只有30萬5千人仍住在當地，9個村莊去年一整年甚至完全沒有新生兒。全大區的136個城鎮中，有106個城鎮居民少於2000人，讓莫利塞名列義大利人口最稀少的大區之一，甚至有可能很快荒廢。

提出補貼的大區議員泰德奇（Antonio Tedeschi）就出生在人口約700的菲利尼亞諾村（Filignano）。「我希望我的家鄉復興，免得小村變成鬼鎮。」他告訴《CNN》：「我們要保住我們的根。」