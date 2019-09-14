親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

除了索羅門 他爆還有一個邦交國亮紅燈

裕隆鐵娘子連揮兩重刀 救得了嚴凱泰的納智捷？

抗議年改 巴黎地鐵發動12年來最大罷工

2019-09-14 14:12世界日報 編譯中心╱綜合13日電

抗議年金改革，巴黎地鐵12年最大罷工。圖／世界日報提供
抗議年金改革，巴黎地鐵12年最大罷工。圖／世界日報提供
分享

法國巴黎公共運輸工會13日發起2007年以來最大規模罷工，抗議總統馬克宏的年金改革計畫削減退休福利，早晨尖峰時段，16條地鐵線中有10條停擺，兩條重要近郊鐵路也關閉，通勤族忙著尋找替代路線。

目前法國法定退休年齡為62歲，並按照行業提供42種不同退休保障計畫。總統馬克宏前年競選時，曾承諾不提高退休年齡，7月時卻公布改革方案，畫一所有勞工的退休保障，62歲至64歲退休人士只可領取半額退休金。巴黎公共交通系統多個工會早前宣布，13日罷工一天以示抗議。

巴黎13日僅有六條地鐵路線維持服務，但當中只有全自動運作的1號線和14號線班次大致正常，其他路線則大幅減班，使多個地鐵站擠滿乘客。車站職員於站內廣播，提醒乘客服務嚴重受阻。

政府推共享電單車抗衡

運輸部門在13日免費開放共享電單車Cityscoot服務，讓市民駕駛最多半小時，但無法紓緩需求，大批市民改為走路上班，也有人以單車或電動滑板車等代步。巴士底站地鐵乘客格溫表示，他原定13日需開會，但因通勤受阻，會議已改到下周進行，不少同事也改為在家工作。

法國律師、機師、空中服務員和醫護人員工會也號召16日罷工，預料將嚴重影響公共服務。

法國當局正在與多個鐵路工會談判，但預料未來數周會繼續面對反對聲音。

巴黎13日僅有六條地鐵路線維持服務。 路透社
巴黎13日僅有六條地鐵路線維持服務。 路透社
分享

巴黎民眾13日罷工一天以示抗議。 路透社
巴黎民眾13日罷工一天以示抗議。 路透社
分享

法國單車巴黎罷工
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

加拿大情報官員涉嫌洩密 恐危害五眼聯盟

2019-09-14 11:04

台美簽瞭解備忘錄 加強領事事務合作

2019-09-14 10:20

反其道而行？美與巴西聯手推動民間開發亞馬遜雨林

2019-09-14 09:26

前英相卡麥隆批強生惡劣 不後悔舉行脫歐公投

2019-09-14 10:21

Google賠11億元 與法國稅務和解

2019-09-14 14:14

影／直擊！若核戰爆發 川普將搭乘的「末日專機」

2019-09-14 12:52

文在寅聯合國大會見川普 聚焦朝鮮半島非核化

2019-09-14 11:38

颶風重創還在救災 巴哈馬又臨熱帶風暴威脅

2019-09-14 06:58

熱門文章

「小男孩」看球賽抽菸被罵翻 他竟已是36歲大叔

2019-09-13 15:28

美豬為什麼狂漲？原來「一生只此一次」的機會來了

2019-09-13 15:46

「捍衛戰士」拿掉中華民國國旗 龐培歐籲美片商抗拒中國審查

2019-09-14 11:50

世界最美列車！出自名建築師之手 細節無微不至

2019-09-13 16:03

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top