抗議年改 巴黎地鐵發動12年來最大罷工

2019-09-14 14:12 世界日報 編譯中心╱綜合13日電



抗議年金改革，巴黎地鐵12年最大罷工。圖／世界日報提供 分享 facebook

法國巴黎公共運輸工會13日發起2007年以來最大規模罷工，抗議總統馬克宏的年金改革計畫削減退休福利，早晨尖峰時段，16條地鐵線中有10條停擺，兩條重要近郊鐵路也關閉，通勤族忙著尋找替代路線。

目前法國法定退休年齡為62歲，並按照行業提供42種不同退休保障計畫。總統馬克宏前年競選時，曾承諾不提高退休年齡，7月時卻公布改革方案，畫一所有勞工的退休保障，62歲至64歲退休人士只可領取半額退休金。巴黎公共交通系統多個工會早前宣布，13日罷工一天以示抗議。

巴黎13日僅有六條地鐵路線維持服務，但當中只有全自動運作的1號線和14號線班次大致正常，其他路線則大幅減班，使多個地鐵站擠滿乘客。車站職員於站內廣播，提醒乘客服務嚴重受阻。

政府推共享電單車抗衡

運輸部門在13日免費開放共享電單車Cityscoot服務，讓市民駕駛最多半小時，但無法紓緩需求，大批市民改為走路上班，也有人以單車或電動滑板車等代步。巴士底站地鐵乘客格溫表示，他原定13日需開會，但因通勤受阻，會議已改到下周進行，不少同事也改為在家工作。

法國律師、機師、空中服務員和醫護人員工會也號召16日罷工，預料將嚴重影響公共服務。

法國當局正在與多個鐵路工會談判，但預料未來數周會繼續面對反對聲音。

巴黎13日僅有六條地鐵路線維持服務。 路透社 分享 facebook