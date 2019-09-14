影／直擊！若核戰爆發 川普將搭乘的「末日專機」

2019-09-14 12:52 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



一旦發生核戰，美軍地面通訊完全被毀， 美國總統和國防部長（或繼任者），還有美軍最高層，都會在第一時間登上代號「夜巡」（Nightwatch）的E-4B噴射機，並在機上下令發射核彈或頒布緊急軍令。《Business Insider》製作特別專題，介紹這架「會飛的五角大廈」。

報導指，E-4B基本上就是用於核爆後的飛行作戰中心，要是看到它升空全面運作，恐怕就代表世界末日已經降臨，因此它又有「末日專機」（Doomsday Plane）之稱。

E-4B改裝自波音747、造價2.23億美元，機內共3層，最高可容納112人，多數性能被列為機密。已知可連續飛行12小時不落地，也能進行空中加油，理論上能一口氣飛行數天。目前共有4架E-4B，均由空軍操作，至少一架E-4B保持全年無休、全天候待命。

E-4B每飛1小時，成本高達16萬美元（近台幣500萬元），堪稱全美空軍最貴。它的機身能抵擋高熱與有害輻射，駕駛艙窗戶裝有防輻射線的金屬絲線網，原理如同微波爐；考慮到電磁脈衝，機上設備與電線都經過強化，也捨棄數位系統或觸控螢幕，採用舊式指針式儀表及可靠耐用的機器。為因應飛彈來襲，E-4B也備有反制系統。

此外，E-4B機內空間使用經過優化，區隔出高層住艙與機組員臥舖、機密會議室、簡報室、作戰參謀室及通訊戰管室。機背上「光穹」（Ray Dome）有著約67個碟形衛星信號接收器及天線，可以隨時聯繫到世界上的任何一人；還可拉出5英里長拖曳天線，與海中潛艦通訊。