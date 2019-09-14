親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

好市多買iPhone XR 退貨時驚覺「半個月前就開通！」

阿里、網易搶著養豬？ 市價飆到74萬 陸官方全面告急...

加拿大情報官員涉嫌洩密 恐危害五眼聯盟

2019-09-14 11:04聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

加拿大皇家騎警13日表示，皇家騎警一名資深情報主管因涉嫌違反國家安全法而遭到逮捕。

皇家騎警指控47歲的情報官員奧帝斯（Cameron Ortis）試圖向外國勢力披露機密資訊，但未說明洩密對象。

皇家騎警表示，依據三項資訊安全法以及兩項刑事法，包括背信罪，向奧帝斯提出指控。

檢察官麥克法藍（John MacFarlane）13日出庭後表示，奧帝斯涉嫌獲取、儲存和加工機密訊息，檢方認為他有意將訊息傳遞給不該傳遞的人。

皇家騎警表示，奧帝斯一共面對七項控罪，最遠可追溯至2015年，這些罪行皆發生在奧帝斯任職於皇家騎警期間。

了解國家安全調查的消息人士稱，奧帝斯是前騎警專員保爾森（Bob Paulson）在國安問題上的最高顧問，且擁有反情報行動的支配權。

加拿大廣播公司報導，奧帝斯是東亞事務、關鍵基礎設施和線上機器人專家。

社群媒體LinkedIn上，一名自稱奧帝斯的個人帳戶欄寫著，2007年獲得卑詩大學國際關係和政治學博士學位後，持續在加拿大政府就職。此外，他還會說一口流利的中文。

加拿大總理杜魯多13日在競選活動上向記者表示，「我可以向你們保證，當局相當重視此案」。

卑詩大學政治學教授喬布（Brian Job）透過電郵說，奧帝斯離開學校後，還會偶爾看到他。喬布表示，奧帝斯從未提及在皇家騎警工作的細節，與奧帝斯的任何相處經驗也未引起他懷疑奧帝斯涉嫌參與被指控的活動。

加拿大是其他成員包括美國、英國、紐西蘭、澳洲的五眼聯盟成員，洩密案可能影響重大。加拿大的資訊安全法於美國911恐攻事件後開始實施，旨在保護敏感的機密外洩行為。

加拿大皇家騎警一名資深情報主管因涉嫌違反國家安全法而被捕。路透
加拿大皇家騎警一名資深情報主管因涉嫌違反國家安全法而被捕。路透
分享

加拿大紐西蘭社群媒體
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

邊界森林大火惡化 印馬互怪「空汙禍首」

2019-09-13 23:38

亞馬遜、印尼野火難滅 全球暖化拉警報

2019-09-13 23:41

巴西里約熱內盧醫院火災 至少10人喪命

2019-09-13 20:38

前英相卡麥隆批強生惡劣 不後悔舉行脫歐公投

2019-09-14 10:21

台美簽瞭解備忘錄 加強領事事務合作

2019-09-14 10:20

反其道而行？美與巴西聯手推動民間開發亞馬遜雨林

2019-09-14 09:26

颶風重創還在救災 巴哈馬又臨熱帶風暴威脅

2019-09-14 06:58

印尼森林大火 煙霾籠罩鄰國

2019-09-14 00:49

土耳其執政黨要角陸續出走 艾爾段麻煩大

2019-09-13 23:10

川金四會要舉行 除非美國這樣做

2019-09-13 22:58

慘！東京附近這些城市 還要兩周才會復電

2019-09-13 22:38

建跨海大橋連結蘇格蘭北愛 強生：只需5700億

2019-09-13 22:18

英相強生16日會歐盟執委會主席 商討脫歐問題

2019-09-13 21:36

西班牙東南部鬧水災 至少3死

2019-09-13 20:44

奧斯卡大導柯波拉為「教父」槓上英相強生

2019-09-13 18:59

任正非提議轉賣華為5G技術 杜絕「控制」別國電信指控

2019-09-13 16:43

英航母擬巡航南海 中國駐英大使：別被人當槍使

2019-09-13 16:42

曾下令壓制占中 前港官員競逐聯合國要職恐遇阻

2019-09-13 15:19

防英硬脫歐混亂 法國稱已準備好

2019-09-13 14:49

印尼霾害加劇波及大馬 掀外交戰

2019-09-13 14:46

被批誤導女王延長國會休會 強生：我沒說謊

2019-09-13 14:46

阻北京影響力 傳澳洲可能鬆綁利多給索羅門

2019-09-13 13:52

以色列總理否認監聽 川普：我相信他

2019-09-13 13:50

環團逼英機場關閉 港班機首當其衝

2019-09-13 13:47

剛果民主共和國火車脫軌 10到50名偷渡客喪命

2019-09-13 12:38

影／澳洲海邊運毒 兩嫌吵醒「大海豹」被捕

2019-09-13 12:27

環保團體要逼希斯洛機場關閉 香港班機首當其衝！

2019-09-13 11:26

川普：願與金正恩再次見面 重啟非核化談判

2019-09-13 10:39

澳外長：華裔作家楊恆均涉間諜罪遭中國逮捕

2019-08-27 10:43

G7峰會第二天 歐美領導人貿易上仍有分歧

2019-08-26 00:03

中國大肆逮捕外籍教師 過去半年激增4至10倍

2019-08-13 10:17
看更多

熱門文章

機師打翻咖啡迫飛機轉降！航空公司規定飲料要這樣給

2019-09-13 13:07

「小男孩」看球賽抽菸被罵翻 他竟已是36歲大叔

2019-09-13 15:28

美豬為什麼狂漲？原來「一生只此一次」的機會來了

2019-09-13 15:46

世界最美列車！出自名建築師之手 細節無微不至

2019-09-13 16:03

逛大賣場車亂停 員工「用這招」教訓網友大讚

2019-09-13 16:55

慘！東京附近這些城市 還要兩周才會復電

2019-09-13 22:38

克魯曼：川普慌了！竟拋出負利率建議

2019-09-13 23:37

兩歲女兒誤觸開關 年輕媽媽慘遭車窗夾頸絞死

2019-09-13 12:22

影／見對手腿軟倒地 他放棄衝終點回頭攙扶

2019-09-13 12:50

孟晚舟被捕後 華為悄悄「脫鉤」美國

2019-09-13 14:54

美方切割香港問題與貿易談判 專家點破背後動機

2019-09-13 22:46

Toyota、夏普、NEDO攜手 研發永不需插電的太陽能車

2019-09-13 15:58

影／超聰明！狗狗自學在兒童馬桶便便 飼主看傻眼

2019-09-13 15:37

搞笑諾貝爾獎：研究人員發現了哪一國紙鈔最髒！

2019-09-13 12:38

列出四理由 倫交所拒絕港交所求婚

2019-09-14 01:03

「先搞定一小塊」…美中傳簽暫時性協議 川普鬆口

2019-09-14 00:26

影／澳洲海邊運毒 兩嫌吵醒「大海豹」被捕

2019-09-13 12:27

2歲小朋友飛奔擁抱短片爆紅 純真擁抱溫暖網民的心

2019-09-13 22:02

東京大倉飯店換新裝重開幕 設同盟會紀念碑

2019-09-13 22:04

比爾蓋茲預言是否成真？ 未來肉將帶動的畜牧業大革命

2019-09-13 15:38

一張瀕死海龜照 揭露人類「謀殺」生物背後真相

2019-09-13 15:48

貿易戰刺激 中國科技創新甩山寨惡名

2019-09-13 16:43

美擬提暫時協議 恐面臨嚴峻考驗

2019-09-14 00:37

任正非提議轉賣華為5G技術 杜絕「控制」別國電信指控

2019-09-13 16:43

港交所擬出天價併購 倫敦證交所拒絕

2019-09-13 22:59

楊安澤宣布發自由紅利12萬元 震驚全場 對手「佩服」

2019-09-13 16:38

倫交所拒被港交所併購 因「根本上的瑕疵」

2019-09-13 21:34

奧斯卡大導柯波拉為「教父」槓上英相強生

2019-09-13 18:59

博通看晶片業 還有段苦日子

2019-09-14 00:49

東京9月雪？原來是為明年奧運抗暑實驗人造雪

2019-09-13 22:00

「月曆女郎」佳麗遭打歪鼻樑 崩潰喊：我醜的像布偶

2019-09-13 13:58

建跨海大橋連結蘇格蘭北愛 強生：只需5700億

2019-09-13 22:18

美國今年度前11個月赤字大增19% 突破1兆美元大關

2019-09-13 20:44

阻北京影響力 傳澳洲可能鬆綁利多給索羅門

2019-09-13 13:52

突破僵局？ 美中雙方傳擬先就限縮版貿易協議進行諮商

2019-09-13 11:48

美中貿談氛圍樂觀？ 美媒：恐難持久

2019-09-13 14:56

受刑人開健身房，監獄操肌法半年剷32公斤！3兆產值市場，「專業耍虐」當賣點

2019-09-13 15:04

半數日企獲利受美中貿易戰影響 但計劃撤出中國的很少

2019-09-13 13:11

10月1起起赴俄國聖彼得堡 台灣民眾適用免費電子簽

2019-09-13 13:14

土耳其執政黨要角陸續出走 艾爾段麻煩大

2019-09-13 23:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top