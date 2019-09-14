加拿大情報官員涉嫌洩密 恐危害五眼聯盟

2019-09-14 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



加拿大皇家騎警13日表示，皇家騎警一名資深情報主管因涉嫌違反國家安全法而遭到逮捕。

皇家騎警指控47歲的情報官員奧帝斯（Cameron Ortis）試圖向外國勢力披露機密資訊，但未說明洩密對象。

皇家騎警表示，依據三項資訊安全法以及兩項刑事法，包括背信罪，向奧帝斯提出指控。

檢察官麥克法藍（John MacFarlane）13日出庭後表示，奧帝斯涉嫌獲取、儲存和加工機密訊息，檢方認為他有意將訊息傳遞給不該傳遞的人。

皇家騎警表示，奧帝斯一共面對七項控罪，最遠可追溯至2015年，這些罪行皆發生在奧帝斯任職於皇家騎警期間。

了解國家安全調查的消息人士稱，奧帝斯是前騎警專員保爾森（Bob Paulson）在國安問題上的最高顧問，且擁有反情報行動的支配權。

加拿大廣播公司報導，奧帝斯是東亞事務、關鍵基礎設施和線上機器人專家。

在社群媒體LinkedIn上，一名自稱奧帝斯的個人帳戶欄寫著，2007年獲得卑詩大學國際關係和政治學博士學位後，持續在加拿大政府就職。此外，他還會說一口流利的中文。

加拿大總理杜魯多13日在競選活動上向記者表示，「我可以向你們保證，當局相當重視此案」。

卑詩大學政治學教授喬布（Brian Job）透過電郵說，奧帝斯離開學校後，還會偶爾看到他。喬布表示，奧帝斯從未提及在皇家騎警工作的細節，與奧帝斯的任何相處經驗也未引起他懷疑奧帝斯涉嫌參與被指控的活動。