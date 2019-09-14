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反其道而行？美與巴西聯手推動民間開發亞馬遜雨林

2019-09-14 09:26聯合報 記者田思怡╱即時報導

英國廣播公司（BBC）報導巴西外長阿羅荷（Ernesto Araujo）13日在華府會見美國國務卿龐培歐，兩國同意聯手推動民間企業開發亞馬遜雨林。

兩國並承諾由民間主導設立1億美元的亞馬遜雨森生物多樣化保育投資基金。

阿羅荷表示，開放雨林的經濟開發，是保護雨林的唯一方法。

針對外界對巴西政府因應雨林火災的批評，阿羅荷反擊說，有關巴西「無法因應挑戰」的說法錯誤。

同一天，芬蘭促請歐盟國家考慮停止從巴西進口牛肉和大豆，藉此向巴西施壓，促其解決雨林火災。

阿羅荷在華府對記者說：「我們要攜手致力於創造亞馬遜地區的開發條件，我們相信這是保護森林的唯一方法。」

他說：「因此，我們需要新方案，具有生產力的新方案，能創造就業，創造亞馬遜地區的收入，我們與美國在亞馬遜地區的夥伴關係對我們至為重要。」

龐培歐表示，生物多樣化投資基金將支持亞馬遜偏遠地區的商業活動。

他說：「巴西和美國的團隊將執行我們兩國總統今年3月的承諾。我們從1億美元開始，為期11年的亞馬遜生物多樣化創效投資基金（Impact Investment Fund for Amazon）將由民間主導。」

巴西總統波索納洛面臨無力保護雨林的批評。今年亞馬遜雨林已發生逾8萬起火災。專家認為巴西境內的火災大多數是人為的，農民和伐木者放火整地種植作物或畜牧。

環保人士表示，波索納洛的政策造成今年火災增多，他去年10月參選總統以來，一直鼓勵牧牛業者清除大片雨林地。

巴西外長阿羅荷13日在華府與美國國務卿龐培歐舉行聯合記者會。新華社
巴西外長阿羅荷13日在華府與美國國務卿龐培歐舉行聯合記者會。新華社
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巴西火災龐培歐亞馬遜森林大火
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