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建跨海大橋連結蘇格蘭北愛 強生：只需5700億

2019-09-13 22:18聯合報 記者張佑生╱即時報導

英國強生12日到泰晤士河的燈塔補給船與學童一起參加國際航運節的活動時，被學童問到在愛爾蘭海興建跨海大橋，連結北愛爾蘭和蘇格蘭的可能性。強生回答：「這是很好的提議。大概只需要150億英鎊（約新台幣5,775億元）。」

英國強生12日到泰晤士河的燈塔補給船與學童一起參加國際航運節的活動。美聯社
英國強生12日到泰晤士河的燈塔補給船與學童一起參加國際航運節的活動。美聯社
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愛爾蘭強生燈塔
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