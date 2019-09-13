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奧斯卡大導柯波拉為「教父」槓上英相強生

2019-09-13 18:59聯合報 記者張佑生╱即時報導

奧斯卡名導法蘭西斯柯波拉（Francis Ford Coppola）執導過許多經典名作，包括《教父三部曲》以及《現代啟示錄》。現在槓上英國首相強生，因為強生將英國脫歐和《教父》（1972年）相提並論，柯波拉則認為英國脫歐後的大災難更像是《現代啟示錄》（1979年）。

強生接受英國每日郵報訪問時表示，他最喜歡《教父》裡面的復仇畫面。在強生開除21名黨籍議員後，社群媒體將強生當時的發言做延伸。

柯波拉很不以為然，表示許多現代歷史上的殘暴獨裁者都最喜歡《教父》，例如伊拉克的海珊與利比亞的格達費。義大利裔美國籍的柯波拉（80歲）主張英國應該留在歐盟。

被IMDb列為二十世紀最偉大的電影大師之一的柯波拉，其締造教父系列電影可說是黑幫電影之最，《教父I》與《教父II》分別於1972年和1974年榮獲奧斯卡最佳影片，斬獲多項金獎肯定，《教父I》不僅創下當年有史以來最高票房紀錄，造成極大轟動，更被權威媒體《好萊塢報導》選其為百大電影第一名，給予至高評價：「它既古典又現代，在傳統故事中帶有現代批判視角，這是一部真正的經典。」並在1990年收錄進美國國家電影名冊，給予永久性保護。

不朽黑幫史詩經典《教父I》、《教父II》（The Godfather I&II）數位修復版電影將於9月27日重返大銀幕。電影由法蘭西斯柯波拉（Francis Ford Coppola）執導，集結一票金獎影帝馬龍白蘭度（Marlon Brando）、艾爾帕西諾（Al Pacino）以及第二集加入的勞勃狄尼洛（Robert De Niro）等重量級卡司，描述黑手黨柯里昂家族的興衰。

電影《教父》數位修復版的海報。圖／捷傑提供
電影《教父》數位修復版的海報。圖／捷傑提供
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好萊塢大導演法蘭西斯柯波拉（右）與影星馬丁辛（左）今年8月12日聯袂出席《現代啟...
好萊塢大導演法蘭西斯柯波拉（右）與影星馬丁辛（左）今年8月12日聯袂出席《現代啟示錄最終決定版》在好萊塢的首映會，距離電影上映正好40年。法新社
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電影強生英國
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