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任正非提議轉賣華為5G技術 杜絕「控制」別國電信指控

2019-09-13 16:43世界日報 記者林宸誼╱綜合報導

任正非大膽提議賣5G技術。 路透社
任正非大膽提議賣5G技術。 路透社
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英國近日將決定是否允許華為參與該國5G網路建設，華為總裁任正非做出大膽提議，向西方公司出售華為的5G技術，目的是製造一個能在5G上與華為競爭的對手。

英國經濟學人報導，任正非表示，買家只要支付一次性費用，就能永久使用華為現有的5G專利、許可證、代碼、技術藍圖和生產技術訣竅。

買方還可以修改原始程式碼，由新公司生產5G設備，這也就代表有關華為或中方能夠「控制」別國電信基礎設施的無端指控，即使是在「假想層面」都站不住腳。

任正非想將華為的5G技術轉讓給競爭對手，是他迄今為止「最大膽」的提議，研究機構Gavekal Dragonomics分析師指出，在科技史上很難找到類似的先例。

在任正非看來，一家中國公司為全球大部分5G網路提供設備，這種前景令許多西方人感到擔憂，但出售華為5G技術，平衡利益分配有利於華為的生存。

報導還指出，任正非的姿態，還可能讓那些懷疑華為技術的人相信，該公司的商業意圖是務實的；任正非也表示，向西方轉讓5G技術的收入，將使華為「向前取得更大的進步」。

可能喊價數百億美元

華為整個5G技術組合如果出售，價值可能高達數百億美元，過去十年，該公司已在新一代移動連接的研發上投入至少20億美元。

分析人士認為，愛立信（Ericsson）和諾基亞（Nokia）等巨頭會出於「驕傲」而拒絕購買，並會質疑華為技術的價值，且這兩家去年出現了虧損，手頭也缺現金。規模相較之下，較小的公司就可能無法使用華為的技術與之競爭。

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