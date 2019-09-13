印尼霾害加劇波及大馬 掀外交戰

2019-09-13 14:46 世界日報 編譯中心╱綜合12日電



印尼森林火災激增。 路透社 分享 facebook

今天公布的衛星資料顯示，印尼雨林火災數量激增，製造的煙霾擴散東南亞，並引發外界更加擔憂，越來越多的森林野火對全球暖化帶來的衝擊。

印尼的蘇門答臘（Sumatra）和加里曼丹（Kalimantan）兩大島近來因農民火耕違法放火肆虐，當局已出動消防直升機和數千名安全部隊人員試圖撲滅火勢。

這是近期全球森林大火嚴重災情最新一例。南美洲的亞馬遜（Amazon）森林已遭規模龐大的野火重創，澳洲東部也已發生多起叢林大火，較往年野火季更早爆發且更加猛烈。

印尼每年都會出現森林大火，但今年因氣候格外乾燥導致問題加重。近日更出現有毒煙霾飄向馬來西亞，引發兩國外交齟齬。

馬來西亞環境部長楊美盈今天告訴記者，馬來西亞首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）正在寫信給印尼總統佐科威（Joko Widodo），要求他關注跨國煙霾。

來自印尼的濃厚煙霾飄入鄰國，幾乎已成每年慣例，尤其在氣候乾燥年分。印尼鄰國也對這些煙霾越來越警覺，擔心影響民眾健康和衝擊觀光業。馬來西亞的國家災難管理局（NADMA）表示，這一周來空氣污染急速惡化，砂勞越有一區空污指數達到「非常不健康」的程度，大馬當局已送了50萬個口罩到砂勞越。

然而，印尼官員本周否認報告指稱馬來西亞的煙霾來自印尼。這在馬國激起更多怒火。

楊美盈表示：「我已和首相討論此事，他也已同意致函佐科威總統要求關注跨境霧霾議題。」她還說，馬哈迪的辦公室正在準備這封信，很快就會寄出。

總部在新加坡的東協專責氣象中心提供的數據顯示，印尼的「熱點」數量昨天激增，即衛星所偵測出高溫強烈、很可能發生火災的地點。