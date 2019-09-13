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英航母擬巡航南海 中國駐英大使：別被人當槍使

2019-09-13 16:42世界日報 中國新聞組／北京13日電

英國BBC報導，中國警告英國不要進入南海在有爭議島嶼附近航行，說那樣做構成「敵意...
英國BBC報導，中國警告英國不要進入南海在有爭議島嶼附近航行，說那樣做構成「敵意行為」。 歐新社
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參考消息網引述外媒稱，中國高級官員警告說，中國將把英國和美國軍艦進入其聲稱擁有主權的爭議海域視為「敵對行動」，這些行動將面臨嚴重後果。這些官員還敦促倫敦不要捲入其中，為華盛頓幹「髒活」。

英國BBC報導，中國警告英國不要進入南海在有爭議島嶼附近航行，說那樣做構成「敵意行為」，並暗示北京會被迫作出軍事反應。中國駐倫敦大使劉曉明說，英國不應該被別人當槍使。

劉曉明在倫敦的防務記者協會上反駁了英國皇家海軍在自由航行問題上維護國際法的說辭。據英國天空新聞報導，劉曉明說南海是開放海域，面積達300萬平方公里，中國不反對任何人在那裏航行，但是不能進入中國領海12海里範圍以內。

據天空新聞報導，和中國大使一起參加防務記者協會活動的中國大使館的武官蘇廣輝少將說，「如果美國和英國聯手挑戰或者違反中國的主權和領土完整，那將構成敵對行動。」

英國政府作出反應說，英國反對南海「軍事化」，堅持英國航母仍然會在2021年訪問南海。英國政府發言人表示，國際海軍在南海航行屬於正常情況，皇家海軍也不例外。

中國智庫專家認為，英國本來在南海爭奪問題上並沒有特別的立場，一般是在歐盟框架內表達對南海問題的關注。但從2016年英國脫歐公投後開始，英國放棄了過去在南海問題上不持立場的政策，開始高調表示要維護南海航行和飛越自由。2017年當時的外交大臣，現在的首相強生就表示，英國新服役的航母首次行動就是去南海巡航。

中國國國際問題研究院的歐洲專家劉晉認為，英國改變南海政策的主要原因是「脫歐」帶來的壓力。因為英國在「脫歐」後外交選擇空間縮小，英美特殊關係愈顯重要，因此更容易受到美國政治壓力的影響。

劉晉認為，英國積極介入南海問題是向美國南海政策靠攏，目的是強化英美特殊關係。

中國智庫專家認為，英國本來在南海問題上並沒有特別的立場，一般是在歐盟框架內表達對南海問題的關注。但從2016年英國脫歐公投後開始，英國放棄了過去在南海問題上不持立場的政策，開始高調表示要維護所謂南海航行和飛越自由。2017年，時任英國外交大臣、現在的首相強生就表示，英國新服役的航母首次行動就是去南海巡航。

英國脫歐
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