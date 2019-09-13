影／澳洲海邊運毒 兩嫌吵醒「大海豹」被捕

2019-09-13 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



澳洲西澳省（Western Australia）警方9月初破獲一樁海上運毒案，起出總重超過1公噸、價值約新台幣21億元（澳幣1億元）的毒品。有關單位事後披露，2名外籍嫌犯本來打算逃回小船，過程中驚動在岸邊睡覺的大海豹，導致去路被擋，最後束手就擒。

事件發生在西澳省外海的史提克島（Stick Island）附近，有人通報一艘遊艇擱淺在礁石上，還有一艘小艇不知去向。有關單位一開始還以為是船舶故障、船員受困，但在搜救過程中，一位捕蝦人卻在7公里外的伯頓島（Burton Island）看到，有人低頭躲在矮樹叢內，擺明不想被飛機發現行蹤。

杰拉爾頓（Geraldton）志願海上搜救隊副指揮希利（Damien Healy）告訴媒體，眼見警方登上伯頓島，兩名可疑男子拔腿逃往小舟，卻驚醒一頭正在睡覺的大海豹。

「這隻大海豹跳起來、鼓起胸膛，對他們大吼。那兩個傢伙基本只有兩個選擇，越過海豹或是被捕，最後他們選擇被捕。」希利還給被逮的嫌犯一個中肯的建議：「要是身穿暗粉紅色的襯衫，就不要試圖躲進矮樹叢了。」