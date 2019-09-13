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驚！從天而降的子彈 2公里外的關西營區靶場射進民宅

環保團體要逼希斯洛機場關閉 香港班機首當其衝！

2019-09-13 11:26聯合報 記者季晶晶╱即時報導

氣候變遷活動人士準備從倫敦時間13日凌晨3時起----就在第一架香港飛倫敦班機預定降落希斯洛機場之前不久----於希斯洛機場禁航區內操控玩具無人機，干擾並迫使全歐最繁忙的機場關閉。

發起抗議活動的是環保組織「希斯洛暫停」（Heathrow Pause），他們是「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）團體的分支，目標是遙控迷你無人機飛在頭頂高度，每小時一次，迫使希斯洛機場持續關閉長達五天。

希斯洛機場規定，如果在方圓五公里的禁航區內發現無人機，必須暫時關閉。

不過，如果僅涉及迷你無人機，而且飛行高度很靠近地面，又遠離飛機跑道和航道，機場可能例外處理。「希斯洛暫停」打算這樣操縱無人機。

希斯洛機場每天約有22萬名旅客進出，如果抗議依計畫進行且持續一周之久，受影響的旅客可能超過100萬人。

育有四名子女、目前已退休的戴爾說，她準備飛自己的無人機響應。她說自己受到激勵付諸行動，是因為10月發布的一份聯合國報告警告各國政府，只剩下12年可以阻止地球暖化。

她說：「志同道合的市民知道，我們做的事不是犯罪行為。我們是夜半的火警警鈴，催人們起床，你家著火了。」

該活動的官方訴求是，2025年前將有害氣體的排放量減至零。

該組織成員聲稱已和機場代表和倫敦警方會面，因為會遠離飛機跑道和航道，所以不會造成飛安風險。

倫敦警察廳副助理總監泰勒說，警方已準備數周，以便將對航班的潛在影響降至最低，但「這不是合法抗議，這是深思熟慮且具犯罪意圖的行為，鎖定每天有數十萬人依賴的英國重要基礎設施，不會被容忍」。

倫敦警方12日已先逮捕三男二女，「懷疑他們共謀公眾滋擾行為」。

「希斯洛暫停」說，其中兩人在禁航區外對一組採訪記者示範無人機飛行後，被戴上手銬。

機場發言人說，希斯洛同意「有必要因氣候變遷採取行動」，但譴責環保人士採用的方法：「我們很失望，他們的行為損害生產力且有刑事罪嫌。」

環保組織「希斯洛暫停」準備在機場禁航區內操控玩具無人機，干擾並迫使全歐最繁忙的倫...
環保組織「希斯洛暫停」準備在機場禁航區內操控玩具無人機，干擾並迫使全歐最繁忙的倫敦希斯洛機場關閉。路透
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