奏請延長國會休會被罵翻 英相強生：我沒有欺騙女王

2019-09-12 21:55 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



英國首相強生上月28日奏請女王伊麗莎白二世延長國會休會五周，女王同意。但蘇格蘭最高民事法院11日裁定延長國會違法，強生被批「欺君」，他辯稱沒有對女王說謊。

法院裁定出爐後，強生被問到，是否為了請求准許延長國會而向女王說謊，他說「絕對沒有」。英國國會於10日開始休會至10月14日。