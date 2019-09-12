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奏請延長國會休會被罵翻 英相強生：我沒有欺騙女王

2019-09-12 21:55聯合報 記者莊蕙嘉╱即時報導

英國首相強生上月28日奏請女王伊麗莎白二世延長國會休會五周，女王同意。但蘇格蘭最高民事法院11日裁定延長國會違法，強生被批「欺君」，他辯稱沒有對女王說謊。

法院裁定出爐後，強生被問到，是否為了請求准許延長國會而向女王說謊，他說「絕對沒有」。英國國會於10日開始休會至10月14日。

強生仍堅稱，英國將在10月31日如期脫歐，即使到時沒有協議。

英國首相強生表示沒有對女王說謊。（美聯社）
英國首相強生表示沒有對女王說謊。（美聯社）
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女王強生英國
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