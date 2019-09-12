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新官上任就造反 日環境大臣小泉進次郎籲廢核

2019-09-12 18:24聯合報 記者羅方妤╱即時報導

日本首相安倍晉三11日宣布改組內閣，前首相小泉純一郎次子、38歲的小泉進次郎首度入閣擔任環境大臣，是戰後日本內閣第三年輕的大臣，但他一上任就和安倍的核能政策唱反調，呼籲日本放棄核電，避免福島核災重演。

英國衛報報導，小泉進次郎的放棄核電言論，可能使他和安倍晉三發生衝突。安倍認為日本缺乏資源，所以決定重啟核電。

小泉進次郎11日在上任後首場記者會表示：「我想研究如何放棄而非保留核電。若讓另一場核災發生，我們就毀了。我們永遠不知道何時會發生地震。」

但小泉立刻遭到同樣剛上任的經濟產業大臣菅原一秀質疑，菅原12日表示，日本放棄核電的主張「不切實際」。菅原說：「核能有風險也引發憂慮，但『零核能』在此刻和未來都不切實際。」

日本政府希望，到2030年，核電占總體能源結構的20%至22%。反對者批評說，日本易受大地震和海嘯侵襲，核電廠將永遠構成重大風險。

然而，安倍晉三呼籲重啟核電反應爐，認為核能將幫助日本實現降低碳排放量目標及減少依賴進口石油和天然氣。

2011年三一一大地震引發大海嘯，導致福島核電廠發生爐心熔毀重大災變。日本54座核電機組因此一度全數關閉。

福島核災發生前，核電占日本總發電量三成。目前全日本只有9座核電機組通過嚴格的安全檢驗，獲准重啟。由於在地居民強烈反對和法律挑戰，日本政府不太可能在2030年完成重啟30座核電機組的目標。

小泉進次郎的父親、日本前首相小泉純一郎和兒子站在同一陣線，主張廢核。

小泉進次郎被認為是未來首相人選之一，但他現在身為環境大臣，面臨福島百萬噸核汙水如何處理難題。小泉的前一任環境大臣原田義昭10日表示，福島核電廠營運者東京電力公司別無選擇，只能將汙水稀釋並排放到太平洋，而非無限期存放。但這個說法激怒當地漁民，並遭鄰國南韓抗議。

日本新任環境大臣小泉進次郎（右）12日在福島市與福島縣知事內堀雅雄（左）會面。美...
日本新任環境大臣小泉進次郎（右）12日在福島市與福島縣知事內堀雅雄（左）會面。美聯社
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核電核能安倍晉三
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