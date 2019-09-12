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南韓擬提訴WTO 日本將依GATT21條反駁

2019-09-12 14:49世界日報 編譯中心╱綜合11日電

日韓貿易戰引發南韓民眾抵制日貨，上街示威。 歐新社
日韓貿易戰引發南韓民眾抵制日貨，上街示威。 歐新社
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日本7月強化管制3項關鍵半導體原料出口南韓，讓南韓擬向世界貿易組織（WTO）提訴。日媒報導，日本政府將援引GATT21條「因為安全保障的例外」規定，作為反駁南韓的立論。

南韓11日表示，日本「出於政治動機」嚴格管制3種關鍵原料出口，南韓將對WTO提出申訴。

日本讀賣新聞報導，南韓提訴前提是雙邊須先協商，由於日韓雙方主張差距甚大，要獲致結論似乎需要花不少時間。

日本新任經濟產業大臣菅原一秀昨天在記者會上反駁，日本政府判斷（南韓在應對）安全保障方面有問題，「說日本違反WTO完全不恰當」。

日本政府重申強化管制出口的氟化氫（hydrogen fluoride）等，屬於可能轉做軍事用途的品項，強化管制出口原因是發現南韓在管理上有「不適當案例」。

關稅暨貿易總協定（GATT）第21條規定「因為安全保障的例外」，同意各國為保護安全保障上重大利益，可採取必要措施與裁量，日本政府原則上將以此作為立論根據反駁南韓。

WTO的爭端解決機制手續，首先要求雙方先進行協商。針對南韓方面要求協商，日本原則上會在10天內回覆要不要接受；如果日本政府接受協商，雙方將在30天內舉行會議。

但就算日本接受南韓方面要求進行雙邊協商，也因為雙方主張迥異，達成和解的可能性相當低。

一旦雙方協商不歡而散，將要求WTO設置相當於一審的爭端解決小組委員會；如果不服小組委員會結果，可上訴到相當於終審的上級委員會。

日本上智大學教授川瀨剛志說，未來要看的是日本祭出的措施是否適用GATT第21條規定，為了證明這一點，日本政府對目前為止仍未宣布南韓所謂的「不適當案例」，能夠說明到什麼程度將成焦點，現階段尚無法預先判斷。

南韓WTO半導體
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