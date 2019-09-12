英國脫歐難題 海外公民、居留工作都受影響

2019-09-12 14:19 世界日報 記者張聲肇／綜合報導



西班牙已增聘875名公務員，因應英國硬脫歐的後果。(Getty Images) 分享 facebook

西班牙已增聘875名公務員，因應英國硬脫歐的後果，包括處理近40萬境內英國人的移民身分問題。

代總理桑契斯(Pedro Sanchez)11日告訴國會，這875名公務員主要任務是處理英國無協議脫歐後可能產生的貿易、邊境管制以及目前在西班牙的將近40萬英國公民的身分問題。

這批公務人員2月8日就獲內閣批准，當時是為了準備3月30日英國脫離歐盟，現在延到10月31日，人力照樣部署。

英國脫離歐盟後，國民在會員國遷徙與居住自由即喪失，包括已向西班牙政府登記為「歐盟公民」的33萬英國公民，總共約有40萬英國公民在西班牙的工作及居留權，都需「重新處理」。

桑契斯說，上周內閣舉行會議，討論修改法規並確認面對英國「硬脫歐」後的新局勢，西班牙政府必須立即處理的問題。

「我們已備妥方案，面對任何局勢，國人和企業界可以放心，」他說。

位於西班牙南部的英屬直布羅陀公民，2016年公投決定在脫歐問題上和本土國人同進退，因此，一旦英國脫歐，也將成為歐盟和「第三國」的前線地帶，西班牙和英國關係要重新調整，直布羅陀當然會是重點。

桑契斯已和英國達成協議，西班牙對直布羅陀有權「另案」處理，雖然當時被譏為失策，現在，「硬脫歐」可能性大增，西班牙依約可以自行決定如何對待該區英國公民，即使英國反對，對桑契斯而言，只會加分，不會減分。

桑契斯在國會向議員喟嘆英國陷入「嚴重憲政危機」；他說：「連民主的英國都難免於政治兩極化、極端分裂造成的瑣碎化，我們應謹記在心，拿出我們最好的一面來，千萬別重蹈(英國)覆轍。」

桑契斯領導的社會黨和左翼「我們能」聯盟談判聯合執政不成，預定11月舉行大選，這將是四年來第四次大選。