強生硬脫歐再遭挫敗 關閉國會被裁定違法

2019-09-12 14:13 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合11日電



強生脫歐大計再受打擊。(Getty Images) 分享 facebook

英國首相強生強硬脫離歐洲聯盟的大計，11日接連遭受新的打擊；先是蘇格蘭法庭裁定，在英國脫歐期限不到兩個月就截止之時，強生強迫國會休會是企圖避免民主監督的違法之舉；接著政府被迫公布文件，顯示強行脫歐可能引發大亂。

政府已對蘇格蘭法庭的裁決提出上訴，英國最高法院預定17日開庭審理，在此期間國會將繼續關閉。

法新社報導，這項裁定的摘要指出，強生日前向英國女王伊麗莎白二世奏請關閉國會，從本周休會到10月14日的決定是違法的，因為目的是要阻撓國會運作。

英國政府已表示要提出上訴，一名政府發言人透過聲明表示：「我們對今天的裁定感到失望，並會向英國最高法院提起上訴。」聲明中還稱暫停國會是「合法且必要的」。

蘇格蘭法庭受理的是由78名英國國會議員共同提出的告訴，宣稱強生建議女王下令國會休會，如果是為了限制討論脫歐問題，是違法之舉。

蘇格蘭民事法院法官杜赫蒂(Raymond Doherty)本月4日才裁定強生這項舉動合法，當時還表示相關爭議不屬法院管轄範圍，而應交由國會和選民判斷的政治問題；可是蘇格蘭最高民事法院的三名法官推翻這項裁決，11日又宣布簡易判決補充說，強生的建議是出於「阻撓國會的不當目的」，這種做法本身就不合法。

領導反制強生司法行動的蘇格蘭民族黨(Scottish National Party)議員喬安娜．柴里(Joanna Cherry)，11日在推特發文表示：「非常感謝我們所有的支持者，以及出色的法律團隊，大家達成休會違法的歷史性裁決。」

法庭的裁決使英國的政治僵局更為加深。強生堅持不論有沒有協議，英國必須在10月31日脫離歐盟。但是，許多國會議員擔心這會重創經濟，並決心阻止強生一意孤行，新公布的文件更顯示這並非杞人憂天。

英國國會拒絕接受強生的前任梅伊與歐盟達成的協議，而強生希望與歐盟重新談判，並宣稱這方面有「很大的進展」，可是歐盟領袖指責他根本沒有提出替代方案。

強生下令國會休會前，下議院匆忙通過議案，規定強生如到10月17日的歐盟峰會時還未能達成協議，則必須延期脫歐。

法庭的裁決更助長召回國會議員復會的呼聲，一批國會議員也在國會大廈外面示威抗議；但政府官員說，在官司定讞前，政府的立場不會有任何改變。

強生稍後與民眾線上問答，宣稱他只是試圖執行2016年的公投的結果。

另方面，英國政府也被迫遵照國會上周的議決公布文件，顯示英國對無協議脫歐的準備作業仍處於「低階層」，而強行脫歐可能導致貨運阻塞、糧食和藥品供應不繼、嚴重妨礙旅行活動，甚至引發暴動。