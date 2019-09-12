英政府評析硬脫歐：食物藥品將大缺 邊界失序漁場爆糾紛

2019-09-12 14:12 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ／綜合11日電



強生脫歐大計再受打擊。(Getty Images) 法新社 分享 facebook

根據英國政府11日公布的評估文件披露，英國無協議硬脫歐會嚴重影響藥物及食物供應，可能導致貨運停滯、糧食和藥品供應中斷、嚴重妨礙旅行，甚至會出現國際間公共秩序的大混亂。

英國前政府因應無協議硬脫歐，今年初展開「黃鵡作業」(Operation Yellowhammer)作出評析，國會議員上周投票決定強制政府公布相關文件內容；文件顯示，除了會出現藥物及食物短缺外，還警告在這種情況下，會出現「公共秩序混亂」。

不過，政府強調這些「黃鵡作業」文件並非衝擊評估，也不是對最可能發生情況的預測，只是描述「合理的最惡劣景象可能發生的情況」。

文件指出，英國在愛爾蘭邊境不檢查的計畫，會因為「重大的經濟、法律和生物安全風險而證明是不可持續的」，最終可能在邊境社區導致出現黑市。

負責撰寫這份文件的前環境、食物大臣戈夫(Michael Gove)在報告中指出， 「它描述了在合理的最壞情況下會發生的事。」

這些警告增加了對堅持硬脫歐的強生政府的壓力，他曾誓言，無論是否達成協議，都要在10月31日離開歐盟，甚至不惜延長國會休會期。不過蘇格蘭法院已裁定強生這個決定是非法的。

按照「黃鵡作業」的日期所示，文件是在8月2日完成，但一直沒有公布。文件警告說，如果硬脫歐，高達85％的英國貨車可能無法在法國海關檢查，到時的貨運流量會大降到只有目前水平的40至60％。

最嚴重的情況可能持續三個月，如果沒有緩和的話，將對藥品和醫療用品供應產生極大影響，「雖然有些產品可以儲存，但也有不少產品保質期短而難以儲存。」

文件警告稱，「由於脫歐形式沒有一個明確的決定，公共及商業的準備只維持在較低水平。」

其他方面的影響包括直布羅陀，因為與西班牙已無邊境檢查，捕魚水域也會出現糾紛，因為非英國船隻仍在英國水域內捕魚，公共秩序和社區緊張局勢也可能上升。