對女王隱瞞事實 強生犯「欺君」大罪

2019-09-12 14:13 世界日報 記者張聲肇／綜合報導



不僅是違法，強生可能犯下大罪。 法新社 分享 facebook

55歲的英國首相強生當著93歲的女王的面撒謊，獲得暫停國會的授權，經法院裁定屬實，該當何罪？

在英國，暫時沒事，繼續上訴，「走完司法程序」再說。

根據蘇格蘭法院的裁決，強生8月28日請求女王允許他「暫停」國會，下議院因此於10日開始休會，這個休會本身就是違法的，因為國會暫停會議的理由不是強生所稱「讓新政府可以有機會重新出發，處理國內政治議題。」

三名聆審法官中，詹姆士楊格(James Young)在判決書中寫道，「唯一可以推論的理由」是強生為了不讓國會議員有機會阻擋他實現無協議脫歐諾言，要求暫停國會。10月31日，依目前進度，英國就將無協議，也就是「硬脫歐」。

另一名法官，布羅狄(Philipi Brodie)更直言不諱地說，這樣的行為，分明就是「不遵守公眾所接受的公職人員行為標準。」

這三名法官的裁決書，直指強生當女王面講的暫停國會理由「不實」，他真正的動機就是關閉國會辯論脫歐之門。

被法院實質裁定犯了天大忌諱「欺君」罪的強生，當然不服，馬上回應說要上訴到最高法院，也不理反對黨議員要求他立即重開國會的呼聲。

記者出身的強生，即使靠筆維生到靠嘴執業期間，扭曲事實的能力一再受人質疑，敢向女王「陳述不實」，在極度尊重不成文憲法傳統的英國，不啻打破更高層次的政治忌諱，也嚴重考驗首相與君王互動的禮儀規範。

強生欺騙女王當時，就有人質疑女王是不是被拉進脫歐爭議漩渦，因為時間點和休會期太引人疑竇。

當時，也有人希望女王會拒絕首相的要求，但這也會被解釋成超然的君主也有「政治立場」，這是王室本身的忌諱。