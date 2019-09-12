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伊拉克什葉派慶典 人踩人31死逾百傷

2019-09-12 13:13世界日報 編譯中心╱綜合11日電

伊拉克聖地卡巴拉市（Karbala）10日慶祝什葉教派聖日阿舒拉節（Ashura），卻因人群踩踏造成31名信徒喪命，另有上百人受傷，是伊拉克阿舒拉節近來最致命的踩踏意外。

法新社與半島電視台報導，阿舒拉節的紀念遊行活動，先前是遜尼派極端主義組織的攻擊目標。

世界各地數以十萬計的什葉派信徒，湧入距離伊拉克首都巴格達南方100公里的卡巴拉，紀念先知穆罕默德的孫子胡笙（Imam Hussein）之死。這些身穿黑衣的信徒走進胡笙有著金圓頂的聖壇，拿著旗幟並哭喊著：「我們願為你犧牲自己，喔，胡笙！」

根據伊拉克衛生部，隨著大批人群向前推擠，造成踩踏意外發生，並釀至少31人死亡，另有百人受傷。但衛生部發言人巴德表示，由於10名傷者狀況危及，死亡人數可能上升。

在卡巴拉哈山醫療中心外，護理人員整個下午忙著將傷者送進急救室。一名眼睛與太陽穴有瘀傷的青年坐在輪椅上表示：「信徒突然間紛紛跌倒。他們開始跌在彼此身上。有人踩過，然後有人窒息。」當局表示，尚未確認受害者的國籍。

隨著消息湧入，衛生部長艾萬10日晚間抵達卡巴拉市，總統薩利赫（Barham Saleh）則表達他對罹難者家屬「深深的哀悼」。

伊拉克阿舒拉節踩踏意外，什葉派信徒31死上百傷。 歐新社
伊拉克阿舒拉節踩踏意外，什葉派信徒31死上百傷。 歐新社
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伊拉克什葉派巴格達穆罕默德遜尼派
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