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美國防部官員：習近平威脅動武 進一步損害兩岸關係

2019-09-12 07:23聯合報 記者張加╱即時報導

美國國防部印太事務首席副助理部長海大衛11日指出，中國大陸國家主席習近平不排除對台動武的威脅，只會進一步損害兩岸關係與區域穩定；此外，對於近期頻傳台索關係生變，海大衛表示，美方關切中國大陸剝奪台灣國際空間與孤立台灣的舉措。

華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）11日舉行探討印太願景與美台關係的年度研討會，海大衛（David Helvey）致詞指出，習近平領導的中國共產黨正在挑戰以規則為基礎的秩序，以塑造對其專制治理模式有利的秩序。

海大衛說，中共恐嚇、孤立、威迫台灣，手段包括剝奪台灣外交盟友，透過限縮赴台旅遊與轉移投資進行經濟施壓，透過干預台灣選舉來破壞民主，以及解放軍在台附近的挑釁行動，對台軍事施壓。

他並說，習近平威脅對台動武，只會進一步損害兩岸關係與影響區域穩定，而在這種情況下，只會提升美台防務交流的重要性。

被問及美方是否關切索羅門群島考慮與台斷交，海大衛回應，這是個令人關切的問題，反映北京透過剝奪外交夥伴威迫台灣；美方認為，台灣能維持外交夥伴，對台灣與促進更廣泛的區域穩定都相當重要。

海大衛並表示，保有外交夥伴可確保台灣不被孤立，雖然國務院官員更能談此議題，但國防部確實也關切中方為剝奪台灣國際空間與孤立台灣所採取的行動。

此外，海大衛也對台灣防務提出建議，包括台灣須強化後備戰力等。

據「澳洲人報」（The Australian）報導，索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞表示，「台灣對索國毫無用處」；我外交部指出，蘇嘉瓦瑞的評論並未反映出目前台索關係的全貌，我駐索羅門大使館也持續與蘇嘉瓦瑞密切溝通中。

美國國防部印太事務首席副助理部長海大衛11日出席華府智庫「全球台灣研究中心」年度...
美國國防部印太事務首席副助理部長海大衛11日出席華府智庫「全球台灣研究中心」年度研討會。華盛頓記者張加／攝影
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海大習近平索羅門
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