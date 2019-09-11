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百間教堂遭毀 敘利亞是最大元兇

2019-09-11 19:57台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

敘利亞政府軍在內戰期間，也傳出多次攻擊教堂。(Photo by Freedom ...
敘利亞政府軍在內戰期間，也傳出多次攻擊教堂。(Photo by Freedom Houseon Flicker under Creative Commons license)
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政府竟是打擊信徒最大兇手。根據人權觀察組織調查發現，自從敘利亞內戰爆發以來，基督教堂屢屢成為被各界攻擊的目標，報告更發現，當地政府是最大施暴者，超過伊斯蘭國等激進組織所為。

據《基督教廣播網》報導，敘利亞人權網絡（Syrian network for Human Rights）在最新報告中指出，從2011年起，包括阿薩德政權與其他主要派系在國內內戰中，刻意損毀或破壞了至少124間教堂。

伊斯蘭主義恐怖組織、抗軍派系與其他政黨雖然也曾攻擊教會，但報告指出，阿薩德政府佔其中61%以上，讓政府反而成為敘利亞基督徒最大的威脅。

至於政府攻擊教堂的作為尚包括向民眾敬拜場所丟擲炸彈，但附近卻沒有軍事總部等單位、將敬拜場所變成軍事總部以及持續攻擊教堂等，因此，其行為已觸犯國際法。例如位於的荷姆斯和平聖母教堂遭到攻擊7次，聖塔克拉教堂被攻擊4次，叛軍也曾攻擊大馬士革的天主教堂4次。

對此，該機構主席甘尼表示，伊斯蘭極端主義者鎖定基督徒單純是因為信仰，但阿薩德政權卻是鎖定反對獨裁的所有人。

據《基督徒郵報》報導，報告指出，阿薩德政權在過去8年一共對48間教堂發動至少75次攻擊，主要是透過軍隊、安全部隊、當地民兵或什葉派外來民兵。

內戰之前，敘國基督徒佔總人口7.3%，但目前已減少到1.9%～2.5%。對此，美國支持自由敘利亞組織主管漢妮查克指出，「我訪問的多數敘利亞人都認為，當地基督徒人數減少是因為阿薩德造成。」

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